Алла Пугачева поделилась трогательным кадром с юбилея Тарасовой

Певица Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным побывали на юбилее Татьяны Тарасовой. В минувшие выходные именитая тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила 75-летний юбилей. В силу серьезных проблем со здоровьем устраивать шумное празднество по такому случаю она не стала, ограничившись скромными посиделками в домашнем кругу. Поздравить наставницу олимпийских чемпионов пришел ее единственный племянник Алексей, который преподнес ей шикарный торт, выполненный в виде льдины, а также Алла Пугачева и Максим Галкин.Татьяна Тарасова задувает свечку на именинном торте Примадонну, как выяснилось, связывает с Тарасовой давняя дружба. Она тепло обратилась к тренеру в соцсети, а потом опубликовала в Инстаграм совместное фото с Татьяной Анатольевной, сделанное на дне рождения.Алла Пугачева и Татьяна Тарасова «Великолепно отметили ЮБИЛЕЙ Татьяны Тарасовой. ЖИВЕМ ДАЛЬШЕ!!!❤️🌺👍»— подписала певица памятный снимок. А вот многие бывшие подопечные и коллеги Тарасовой – Алексей Ягудин, Илья Авербух, Евгения Медведева — не смогли посетить ее торжество, потому что сейчас находятся в Китае на зимних Олимпийских играх, однако они не забыли про именинницу и пообщались с ней по видеосвязи, отметив, что тренера очень не хватает на Играх. Напомним, Татьяна Тарасова последнее время не выходит в свет и занимается исключительно своим здоровьем. Наставница олимпийских чемпионов страдает из-за сильных болей в спине и не может ходить самостоятельно, поэтому вынуждена передвигаться в инвалидном кресле, в котором она сидела и на юбилее. В декабре прошлого года Тарасова дважды оказывалась в больнице, из-за чего даже пропустила съемки финала «Ледникового периода». В начале января Татьяна Анатольевна тоже попала в клинику, но, к счастью, ее быстро отпустили домой.