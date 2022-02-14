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Битва обложек. GQ против The Rake

Битва обложек. GQ против The Rake

На прошлой неделе в центре внимания оказались сразу две обложки с "неузнаваемыми" звездами. Роберта Паттинсона изменил грим, а вот Шэрон Стоун, как считают ее поклонники, "преобразил" чрезмерный фотошоп. Подписчики актрисы, впрочем, встали на ее защиту и отметили, что в реальности Шэрон выглядит лучше, чем в объективе этого фотографа.

А какой журнал вы купили бы в коллекцию?


Роберт Паттинсон
Шэрон Стоун

Битва обложек. GQ против The Rake


Купил(а) бы GQКупил(а) бы The RakeМне нравятся обе обложкиОбе обложки неудачные
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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