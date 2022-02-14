Битва обложек. GQ против The Rake

Вадим Карасев

На прошлой неделе в центре внимания оказались сразу две обложки с "неузнаваемыми" звездами. Роберта Паттинсона изменил грим, а вот Шэрон Стоун, как считают ее поклонники, "преобразил" чрезмерный фотошоп. Подписчики актрисы, впрочем, встали на ее защиту и отметили, что в реальности Шэрон выглядит лучше, чем в объективе этого фотографа.

А какой журнал вы купили бы в коллекцию?





Битва обложек. GQ против The Rake

Роберт ПаттинсонШэрон СтоунКупил(а) бы GQКупил(а) бы The RakeМне нравятся обе обложкиОбе обложки неудачныеНадя Бесчетникова