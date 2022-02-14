CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде

Вадим Карасев

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) приняла решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву, в чьей допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество, к участию в одиночной программе Олимпиады. Об этом сообщила пресс-служба CAS.

Судьи отклонили апелляционные жалобы Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение РУСАДА снять со спортсменки временный запрет на выступления, наложенный автоматически по итогам допинг-теста.

Допинг-проба Камилы Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, показала наличие следов триметазидина – лекарства, назначаемого для профилактики стенокардии. До и после этого фигуристка сдавала абсолютно чистые пробы, что позволяет говорить о результате на грани погрешности или о случайной ошибке. 11 февраля стало известно, что РУСАДА сняла с Валиевой временное отстранение, ей разрешили и дальше выступать на Олимпиаде.

После решения CAS Валиева вновь получила право выступить в одиночной программе, соревнования стартуют 15 февраля. 15-летняя россиянка считается одной из фаворитов турнира, она уже приступила к активной подготовке.

Камила Валиева Спортивный арбитраж