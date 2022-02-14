Денис Пушилин: Русские люди не могут оставаться в стороне, когда видят несправедливость

Глава ДНР заявил, что для него не имеет большого значения, какой из двух вариантов обращения к Путину о признании республик Донбасса победит на голосовании в Госдуме

21:19 Автор: Никита Вятчанин

Решение Совета Государственной Думы вынести на голосование депутатов два варианта обращения в президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР было предсказуемо, потому что «русские люди не могут оставаться в стороне, когда рядом с ними несправедливость». Об этом «Парламентской газете» в понедельник заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Ранее на заседании Совета Государственной Думы было принято решение, что вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен на пленарном заседании нижней палаты во вторник, 15 февраля. Об этом сообщил в своём Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер пояснил, что на рассмотрение вынесут два постановления об обращении к главе российского государства. Разница — в прохождении документа: в первом случае обращение после принятия незамедлительно направляется президенту, во втором — направляется в МИД и другие правительственные структуры для изучения и отзывов (после чего можно будет вернуться к его рассмотрению в Госдуме). «Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов», — пояснил Володин.

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Денис Пушилин отметил, что решение Совета Думы для него было «прогнозируемо и предсказуемо», потому что «русские люди не могут оставаться в стороне, когда рядом с ними есть несправедливость». «Не скажу, что это решение было очень нами ожидаемо — всё-таки конфликт на Донбассе идет восемь лет. Тем не менее, это хорошее известие», — заявил он «Парламентской газете».

При этом глава ДНР отметил, что для него не имеет большого значения, какой именно вариант обращения к Владимиру Путину в итоге победит на рейтинговом голосовании в Госдуме. «Оба варианта об одном и том же — разница в процедуре. И здесь уже всё будет на усмотрение Государственной Думы, итоги голосования в которой мы уже совсем скоро увидим», — резюмировал Пушилин.

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