Девушка рассказала, как в Якутии отапливают дома, когда за окном -78 градусов

Якуты вынуждены постоянно находится в условиях сурового климата, когда за окном преобладает очень низкая температура.

Блогерша, проживающая в этих краях показала, каким образом можно сделать так, чтобы в доме было относительно тепло, когда температура опускается ниже семидесяти градусов.

Женщина рассказала, что для проживающих в средней полосе условия, в которых проживают якуты, могут показаться слишком сложными.

Здесь в первой половине прошлого столетия была зафиксирована экстремально низкая температура – тогда столбик термометра опустился ниже 77 градусов. При этом летом низкая температура здесь меняется на достаточно высокую.

Морозные дни в этих краях стартуют в последний день осени и продолжаются до начала весны. Конечно же, природа словно уходит в спячку. Люди, живущие здесь, одеваются здесь по-особому, они привыкли к климату и знают, как жить комфортно.

Дома здесь строят преимущественно из лиственницы, пакля прокладывается между каждым слоем – это помогает предотвращать сквозняки.

Чтобы внутри было тепло, жилье отапливают газом. В домах установлены приборы учета.