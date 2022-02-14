Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Девушка рассказала, как в Якутии отапливают дома, когда за окном -78 градусов

Девушка рассказала, как в Якутии отапливают дома, когда за окном -78 градусов

Якуты вынуждены постоянно находится в условиях сурового климата, когда за окном преобладает очень низкая температура.

Блогерша, проживающая в этих краях показала, каким образом можно сделать так, чтобы в доме было относительно тепло, когда температура опускается ниже семидесяти градусов.

Женщина рассказала, что для проживающих в средней полосе условия, в которых проживают якуты, могут показаться слишком сложными.

Здесь в первой половине прошлого столетия была зафиксирована экстремально низкая температура – тогда столбик термометра опустился ниже 77 градусов. При этом летом низкая температура здесь меняется на достаточно высокую.

Морозные дни в этих краях стартуют в последний день осени и продолжаются до начала весны. Конечно же, природа словно уходит в спячку. Люди, живущие здесь, одеваются здесь по-особому, они привыкли к климату и знают, как жить комфортно.

Дома здесь строят преимущественно из лиственницы, пакля прокладывается между каждым слоем – это помогает предотвращать сквозняки.


Чтобы внутри было тепло, жилье отапливают газом. В домах установлены приборы учета.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

Последние новости

В Ингушетии в региональный чемпионат WorldSkills впервые включили компетенцию «Пчеловодство»
В Ингушетии в региональный чемпионат WorldSkills впервые включили
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Битва обложек. GQ против The Rake
Битва обложек. GQ против The Rake
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Девушка рассказала, как в Якутии отапливают дома, когда за окном -78 градусов
Девушка рассказала, как в Якутии отапливают дома, когда за окном -78
Первые почки на деревьях: как использовать их силу себе во благо
Первые почки на деревьях: как использовать их силу себе во благо
Екатерина Андреева искупалась с пингвинами в Антарктике
Екатерина Андреева искупалась с пингвинами в Антарктике
Алла Пугачева дала ценный совет Татьяне Тарасовой в день рождения
Алла Пугачева дала ценный совет Татьяне Тарасовой в день рождения
Для транспортировки Xbox Series X | S можно купить специальный рюкзак
Для транспортировки Xbox Series X | S можно купить специальный рюкзак
Геймпад Xbox теряет соединение или плохо работает: что делать
Геймпад Xbox теряет соединение или плохо работает: что делать
Меркурий в Водолее с 14 февраля 2022 года: прогнозы астрологов на ближайшее будущее
Меркурий в Водолее с 14 февраля 2022 года: прогнозы астрологов на
Заговоры на безопасное плавание на корабле и купание в водоеме
Заговоры на безопасное плавание на корабле и купание в водоеме

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Елизавета Туктамышева поделилась подробностями личной жизни
Елизавета Туктамышева поделилась подробностями личной жизни
Юлия Барановская рассказала, какие подарки принимает от мужчин
Юлия Барановская рассказала, какие подарки принимает от мужчин
Романтичная фотосессия Никиты Преснякова с женой и не только: лукбуки ко Дню святого Валентина
Романтичная фотосессия Никиты Преснякова с женой и не только: лукбуки
Алена Апина пожаловалась на нехватку денег
Алена Апина пожаловалась на нехватку денег

Еще по теме

Самую низкую температуру в России зафиксировали в ХМАО
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за почти 20 лет
В Пермском крае похолодает до -30
Погода на ноябрьские праздники: в Кирове будет тепло и пасмурно