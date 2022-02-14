Для транспортировки Xbox Series X | S можно купить специальный рюкзак





Не все аксессуары для приставок Xbox Series X | S добираются до России, особенно, если говорить про товары, которые выпускаются не самой Microsoft и даже не ее партнерами. При этом, есть как довольно странные аксессуары, вроде пылевых фильтров или дополнительного охлаждения, так и довольно интересные. В частности, на Amazon (и в ряде других магазинов) можно купить специальный рюкзак для консолей Xbox нового поколения от ENHANCE Gaming.

ENHANCE Gaming — известный бренд в среде игроков, особенно в среде любителей настольных игр. Они выпускают разные аксессуары для хранения и переноса настолок, и у них есть отдельное направление, связанное с игровыми приставками. В том числе, в их линейке существует рюкзак для Xbox Series X | S, фотографии которого можно видеть ниже.

Стоимость рюкзака ENHANCE Gaming для Xbox Series X | S около 70 евро. Он универсальный, в нем можно разместить любую из приставок Xbox нового поколения. В рюкзаке уместится консоль и все необходимое, чтобы начать играть на новом месте: есть отсеки для двух геймпадов, отдельные места для хранения дисков, место для хранения кабелей и гарнитуры. Отдел для консоли защищен специальной набивкой, а сам рюкзак заявляется погодостойким и ударопрочным.

Напомним, ранее мы рассказывали о сверхзащищенном кейсе для Xbox Series X | S, который выпускает компания NANUK.