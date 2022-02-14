Дочь дирижера Валерия Гергиева резко высказалась о губернаторе Санкт-Петербурга Александре Беглове

Вадим Карасев

Дочь дирижера и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева Наталия резко высказалась в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, пожелав ему заразиться коронавирусом и умереть (лексика смягчена. — Прим. ред.).

Свое послание она оставила в соцсети "ВКонтакте", однако спустя несколько дней запись была удалена. Теперь пост Наталии бурно обсуждают в сети.

Что именно послужило причиной гневного поста, до конца не ясно. Несколько дней назад стало известно, что сам Валерий Гергиев заболел коронавирусом, из-за чего пришлось отметить концерт оркестра Мариинского театра в Риме. Поэтому некоторые предположили, что возмущение Наталии могли вызвать проблемы в сфере здравоохранения.





Однако портал Gazeta.SPb отметил, что в комментариях Наталия упоминала некий инцидент в связи с режимом QR-кодов в Петербурге — якобы ее и ее детей не пустили в кафе из-за того, что она не предъявила QR-код.

В комментарии уже пришли боты губера, отрабатывающие свой скорбный паек, но большая часть комментариев — в поддержку ее радикальной позиции,

— отметили в телеграм-канале "Небожена".

Недавно Беглов сталкивался с критикой и из-за ненадлежащей уборки города от мусора и снега. Певец Сергей Шнуров даже снял на эту тему клип. Обращал на проблему внимание и пародист Максим Галкин.

Наталия Гергиева является пианисткой, выступает с собственными концертами и преподает в музыкальной школе имени Римского-Корсакова.

Надя Бесчетникова