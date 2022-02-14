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Екатерина Андреева искупалась с пингвинами в Антарктике

Екатерина Андреева искупалась с пингвинами в Антарктике
60-летняя телеведущая Екатерина Андреева отправилась в Антарктику, где плавает по соседству с пингвинами и касатками в ледяной воде. Екатерина Андреева не перестает удивлять своей красотой поклонников, которые силятся понять, в чем секрет вечной молодости бессменной ведущей Первого канала. Эти дни Екатерина проводит время посреди Антарктики. Телезвезда осваивает плавание в холодной воде Южного океана посреди вечных льдов. Чтобы согреться Андреева нежится в горячей воде джакузи, установленного на яхте.
Екатерина Андреева в Антарктике В целом, отдых вдали от цивилизации для телеведущей предпочтительнее всего. Отправляясь на поиски приключений, Андреева, по ее словам, наполняется энергией. «Вынырнув из Антарктического океана, температура в котором была 0+1, надо было срочно согреться в горячей ванной. И потом сидеть на корме корабля и созерцать айсберги и горы таинственного континента, вспоминая обжигающие волны, дающие мега заряд энергии и всех его обитателей. А впереди нас ждала бухта Капитана Немо, в которой он укрывал свой легендарный «Наутилус» в подводной пещере. И, увидев Антарктиду, я поняла, почему провидец Жюль Верн (а все фантасты — провидцы), выбрал именно этот континент для укрытия всех тайн Немо»,— поделилась ведущая.
Екатерина Андреева в Антарктике «Очень круто. Бррр! Ну ты морж, оказывается! 🦭❄️❄️❄️», восхитился Дмитрий Борисов. Поклонники в очередной раз восхитились Андреевой. «Вы просто арктическая русалка🙌💙❄️Королева льдов и айсбергов❤️👏», «Катерина 🥰 ну вы даёте 👍 ну какова красота 😍 моржиха самая красивая и настоящая ✊», «Вы спортсменка, красавица и супер девушка 🔥🙌❤️», — высказали свое мнение фанаты.
Екатерина Андреева поплавала рядом с пигвинами и касатками Стоит отметить, что секрет молодости Андреевой – нехитрый. Екатерина правильно питается, регулярно занимается спортом, обожает моржевание, а также не пренебрегает современными методами омоложения, регулярно посещая косметолога.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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