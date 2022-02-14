Геймпад Xbox теряет соединение или плохо работает: что делать





Новички с приставками Xbox One и Xbox Series X | S могут столкнуться с проблемой, когда геймпад Xbox плохо работает с консолью. Это может проявляться по-разному: он может терять соединение с консолью, самопроизвольно выключаться, нажатия могут срабатывать с задержкой и так далее. Коротко о том, что можно сделать в таких ситуациях.

Обновите геймпад

Геймпад Xbox One и Xbox Series X | S имеет свою прошивку, как и консоль, которую нужно поддерживать в актуальном состоянии. Обновить геймпад очень просто — запустите из раздела приложений программу «Аксессуары Xbox», далее выберите нужный геймпад и нажмите на «…». Здесь будет указано, есть ли доступные обновления. Даже если написано «Нет доступных обновлений» — нажмите на этот пункт и далее нажмите «Обновить сейчас» — это позволит лишний раз проверить, есть ли обновления для геймпада.

Помните, что каждый геймпад нужно обновлять отдельно. Если у вас несколько геймпадов, обновите каждый из них.

Обновите консоль

Проблемы с работой геймпада могут быть устранены и с обновлением консоли. Проверить наличие обновлений приставки Xbox можно в параметрах консоли. Зайдите в раздел «Параметры» — «Система» — «Обновления». И проверьте, есть ли доступные обновления консоли.

Отметим, что после релиза Xbox Series X | S многие игроки жаловались, что геймпад теряет связь с консолью Xbox. К текущему моменту в последних версиях прошивок Xbox данная проблема устранена.

Другие причины

Отметим, что иногда проблема с самопроизвольной потерей связи с консолью со стороны геймпада Xbox могут быть вызваны и другими причинами:

Проблемы с батареями/аккумуляторами. Можно попробовать использовать другие батареи/аккумуляторы, чтобы проверить — останется ли проблема актуальной.Тестовая версия прошивки. Если вы состоите в числе инсайдеров Xbox и получаете ранние версии прошивок, в них вполне могут быть проблемы, из-за которых геймпад теряет связь с консолью.

Крайне редко причиной подобной неисправности являются аппаратные проблемы самой консоли, но и подобную причину исключать нельзя. В таком случае можно обратиться для решения проблемы по гарантии.