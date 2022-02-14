Глава белорусского Минобороны пообещал пустить украинцев посмотреть на учения России

Вадим Карасев

Белоруссия пообещала Украине пустить ее представителей посмотреть на совместные с Россией военные учения "Союзная решимость 2022". Такая договоренность была достигнута в ходе беседы министров обороны двух стран Алексея Резникова и Виктора Хренинова.

Хренин пообещал, что для укрепления взаимного доверия украинский военный атташе будет допущен на маневры. В свою очередь белорусский представитель сможет посетить командно-штабные учения "Метель-22", которые идут уже четыре дня.

"Стороны договорились о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на мероприятия учений, а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений "Союзная решимость 2022", – говорится в официальном заявлении Минобороны Украины.

Комментариев со стороны российского оборонного ведомства по этому вопросу пока не поступало.

Как сообщал Ruposters, ранее Киев оказался в затруднительном положении в связи с отказом от белорусских калийных удобрений. Президент РБ Александр Лукашенко говорит, что США отказались помочь украинцам в этой ситуации.

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