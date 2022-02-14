Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых известных астрологов в России и в мире. Опытный эксперт в этой области рассказал, как нам с вами нужно себя вести на неделе с 14 по 20 февраля, чтобы получить больше удачи.

Советами эксперта поделился портал Woman’s day, за что ему отдельное спасибо. Что касается самой недели, то она обещает быть довольно благоприятной. Несомненно, будут некоторые трудности, но большинству из нас они не принесут непоправимых проблем в делах, в любви и в других сферах жизни.

Овен

С первых минут понедельник Овны будут на гребне волны. В первую очередь это коснется финансовой сферы. Астролог считает, что для повышения доходов Овнам не нужно будет вылезать из кожи вон. Достаточно лишь найти правильную точку приложения усилий. Также полезно будет начать следовать пяти законам мироздания, ведущим к богатству. Женщинам этого Знака необходимо будет выглядеть всегда и везде на пять с плюсом, а мужчинам звезды рекомендуют проявлять инициативу, нестандартный подход. Словом, Овны будут сиять, освящая собой мир вокруг.

Телец

В любовной сфере Тельцам придется встретиться с некоторыми препятствиями. Вполне возможно, что вторая половинка начнется тянуть одеяло на себя, расстраивая Тельцов своим поведением. Возможны ссоры и моменты недопонимания. На работе и в бизнесе хорошее время для решения сложных задач, но не для споров с коллегами и начальством. Если вдруг появится желание отстоять свое мнение, лучше забыть про это как можно скорее. Покупки будут неуместны, особенно большие. Именно поэтому лучше пользоваться оберегами от крупных трат.

Близнецы

У Близнецов наступает отличное время для отдыха, дел по дому, общения с близкими и родственниками. Можно попробовать научиться медитировать, если такого навыка нет. Можно не прерывать работу и не уходить в тень, если есть мотивация, энтузиазм и желание трудиться. На этой неделе появится много новых возможностей, так что Вселенная дает Близнецам выбор — восстановить силы перед следующей неделей, либо прямо сейчас ринуться в бой. В любви самым лучшим подходом станет щедрость. Близнецы должны показывать всем тем, кого любят, что они рядом и готовы помочь.

Рак

У Раков ожидается немного проблемная неделя в плане взаимоотношений. Лучшие обереги от сглаза и семейных неурядиц точно помогут обойти стороной острые углы. Особенно они будут необходимы в неблагоприятные дни недели — 19 и 20 февраля. Также Ракам стоит быть чуточку внимательнее за рулем. Соблюдение правил убережет их от аварий и штрафов. Неделя прекрасно подходит для избавления от всего старого и ненужного. Вполне вероятно, что появится возможность сменить работу. Нужно рассматривать все варианты. В это время Раки могут изменить свою судьбу к лучшему.

Лев

Эта неделя точно будет нервозной и непредсказуемой, хоть её и нельзя назвать опасной и неблагоприятной. Просто очень многое может выходить из-под контроля Львов, расстраивать их и раздражать. Специальные практики обеспечат этих людей спокойствием и стабильностью в эмоциональном плане. Павел Глоба советует Львам прислушиваться к мнению окружающих, поскольку в нем может быть зерно истины. В отношениях с близкими важна сдержанность и умение идти на компромиссы. Без этого можно окунуться с головой с ссоры и скандалы, что точно не прибавит хорошего настроения.

Дева

Девам ни в коем случае не стоит провоцировать появление скандалов. Из-за преобладания негативной энергии они могут начать болеть и потерять удачу. Также этим людям нужно перестать переживать по пустякам. 17 и 18 числа возможны встречи с токсичными людьми и врагами, поэтому нужно научиться противостоять таким людям. Работать и заниматься делами будет чуть сложнее, чем раньше, поэтому астролог советует не переутомляться. Девы могут быть уязвимыми физически и эмоционально, поэтому лучше не общаться с теми. Кто постоянно сыпет критикой и замечаниями.

Весы

Очень большие успехи ждут Весов, которые работают головой. Все, кто занят в интеллектуальной или творческой сфере, смогут увеличить доходы, заработать повышение. Чтобы еще сильнее ускорить мышление, Весы могут воспользоваться помощь четырех эффективных методов. Это идеальное время для любви, проведения времени с семьей и второй половинкой, а также поисков этой самой второй половинки. Всем, кто уже состоит в отношениях, рекомендуется сменить обстановку и как следует отдохнуть вместе с любимым человеком.

Скорпион

У Скорпионов неделя начнется неважно из-за перестановок планет, однако, не стоит настраиваться на худшее. 16 числа энергетическая обстановка будет намного лучше. 17 и 18 февраля и вовсе станут самыми благоприятными днями недели. Очень важно будет правильно отдохнуть в выходные, чтобы все неприятности прошедшего времени оставить в прошлом. В бизнесе и в работе все может идти не совсем так, как планировалось, но в конечном итоге Скорпионы смогут узреть плоды своих трудов. Павел Глоба советует Скорпионам особое внимание уделить своим родителям.

Стрелец

У Стрельцов ожидается невероятно динамичная неделя. Это очень яркий и благоприятный период для тех Стрельцов, которым вечно не сидится на месте. Они смогут поднять себе настроение путешествиями, командировками. Также им удастся сменить обстановку. В любви тоже их ожидает фонтан эмоций и чувств, каким бы не было текущее семейное положение. Дел будет очень много, а настроение максимально боевым, поэтому важно вовремя восстанавливать энергетику и защиту. Сделать это можно посредством медитации на пламя свечи.

Козерог

Козерогам стоит как можно меньше общаться с профессиональными Зодиакальными хитрецами и манипуляторами. Это поможет сохранить удачу и успех рядом, ведь неделя для Козерогов будет крайне плодотворной, благоприятной и яркой. В работе этим людям повезет больше, чем кому-либо. Настало идеальное время для покупок, вложения средств в бизнес, покупки ценных бумаг и обмена валюты. В любви и общении с родственниками звезды помогут Козерогам раскрыть свои самые лучшие качества — внимательность, душевную теплоту и желание заботиться обо всех.

Водолей

В работе и бизнесе, по мнению Павла Глобы, Водолеям понадобится максимум решительности. Это то самое время, в которое людям данного Знака необходимо действовать. Самое мощное оружие — их обаяние. Само собой в любовной сфере оно тоже будет весьма полезным. Водолеи смогут произвести наилучшее первое впечатление на кого угодно, причем в максимально сжатые сроки. Это будет ощущаться даже через экран смартфона или компьютера. Можно знакомиться в социальных сетях. Не стоит забывать о пользе одиночества для биоэнергетики. Иногда полезно побыть наедине с собой.

Рыбы

Рыбы могут устраивать вечера романтики со второй половинкой, а также знакомиться с новыми людьми. Самое главное — не рассказывать всем подряд о своих планах, ведь это может их нарушить. Желательно пользоваться почаще бытовыми предметами с обережными свойствами, потому что среди коллег и друзей может затесаться враг. Что касается начала новых дел, то лучше пока сфокусироваться не на нем, а на завершении тех проектов, которые давно требуют результатов. При желании можно будет предаться приятным воспоминаниям, но не уходить с головой в самокопания.