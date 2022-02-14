Игрокам предлагают «открыть для себя свою единственную настоящую игру с Game Pass»





Подписка Game Pass полюбилась миллионам игроков во всем мире, сейчас ее аудитория уже больше 25 миллионов пользователей. Microsoft не могла обойти стороной «День всех влюбленных», который сегодня отмечается в большинстве стран, и не представить специальный трейлер Game Pass к этой дате.

Ниже можно посмотреть трейлер, который сегодня Microsoft опубликовала к празднику — он называется «Откройте для себя свою единственную настоящую игру с Xbox Game Pass». Под этим слоганом Microsoft демонстрирует в трейлере популярные проекты Game Pass — трилогия Hitman, Halo Infinite, Forza Horizon 5 и Among Us.

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Напомним, что сегодня в подписку Game Pass добавили 2 новых проекта.