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Игроки сообщают, что Cyberpunk 2077 уже значится оптимизированным до Xbox Series X | S

Игроки сообщают, что Cyberpunk 2077 уже значится оптимизированным до Xbox Series X | S


Похоже, что обновление Cyberpunk 2077 до Xbox Series X | S официально выйдет уже сегодня или завтра. Игроки с приставками Microsoft нового поколения сообщают, что иконка игры в библиотеке уже имеет обозначение, что проект оптимизирован до Xbox Sereis X | S.

При этом, в сети фигурирует большое количество скриншотов, которые делают игроки, чтобы показать факт наличия значка оптимизации на Cyberpunk 2077, то есть это не единичный случай. При этом, официально о релизе обновления CD Projekt Red пока не сообщила, плюс в Microsoft Store у игры не указано, что она оптимизирована до Xbox Series X | S (по крайней мере, к моменту написания этой новости).



Если у вас имеется Cyberpunk 2077, и вы ожидали обновление, имеет смысл проверить, возможно, выход оптимизированной версии уже состоялся, либо состоится в ближайшее время. Напомним, что завтра, 15 февраля, разработчики Cyberpunk 2077 планируют провести трансляцию.

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По материалам: newxboxone

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