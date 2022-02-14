Игроки сообщают, что Cyberpunk 2077 уже значится оптимизированным до Xbox Series X | S





Похоже, что обновление Cyberpunk 2077 до Xbox Series X | S официально выйдет уже сегодня или завтра. Игроки с приставками Microsoft нового поколения сообщают, что иконка игры в библиотеке уже имеет обозначение, что проект оптимизирован до Xbox Sereis X | S.

При этом, в сети фигурирует большое количество скриншотов, которые делают игроки, чтобы показать факт наличия значка оптимизации на Cyberpunk 2077, то есть это не единичный случай. При этом, официально о релизе обновления CD Projekt Red пока не сообщила, плюс в Microsoft Store у игры не указано, что она оптимизирована до Xbox Series X | S (по крайней мере, к моменту написания этой новости).

Sale el icono de optimización para Xbox Series X/S en #Cyberpunk2077 .



La actualización NextGen en ciernes 👀. pic.twitter.com/5Zscs3VzNM — Sn0w (@VidocqClues) February 14, 2022





Если у вас имеется Cyberpunk 2077, и вы ожидали обновление, имеет смысл проверить, возможно, выход оптимизированной версии уже состоялся, либо состоится в ближайшее время. Напомним, что завтра, 15 февраля, разработчики Cyberpunk 2077 планируют провести трансляцию.