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Infernax вышла на Xbox и в Game Pass, критики рекомендуют игру

Infernax вышла на Xbox и в Game Pass, критики рекомендуют игру


Сегодня на всех актуальных игровых платформах состоялся релиз игры Infernax. Сразу после релиза на Xbox и PC сыграть в Infernax можно по подписке Game Pass. Критики получили возможность заранее составить свое мнение об игре, и они рекомендуют опробовать проект.

Сейчас у Infernax на Opencritic рейтинг в 81 балл из 100, и 88% критиков рекомендуют игру. Вот оценки некоторых изданий:



Destructoid — 8 / 10



Hobby Consolas — 80 / 100



IGN Italy — 8 / 10



God is a Geek — 7.5 / 10



Nintendo Enthusiast — 8.5 / 10

Журналисты отмечают, что игра находит свое место «между Ghost ‘n Goblins и Castlevania» (цитата по IGN). Проект обладает стильной пиксельной графикой, и его рекомендуют поклонникам подобных 2D-платформеров, которые ищут нечто новое. В игре есть несколько разных концовок, хороший сюжет, приятная музыка. Журналисты отмечают высокую сложность, но при этом хороший баланс.

В Infernax на Xbox есть русские субтитры.
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Infernax

В поисках способа любой ценой уничтожить источник скверны ты побываешь в суровых землях, где сразишься с полчищами безжалостных чудовищ и опасных тварей.
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По материалам: newxboxone

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