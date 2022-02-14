Юлия Меньшова в честь праздника показала фото с молодым мужем

Актриса Юлия Меньшова опубликовала архивное фото с Игорем Гординым и рассказала об их первом свидании. Юлия Меньшова не упустила возможность в очередной раз публично признаться в любви мужу Игорю Гордину. Хотя супруги вместе уже больше 25 лет, в их браке по-прежнему царит романтика. В День всех влюбленных артистка опубликовала архивное фото, сделанное в самом начале их романа. В описании трогательного кадра Меньшова вспомнила подробности их первого свидания. По её словам, встреча могла бы и не состояться, если бы не одно обстоятельство.Юлия Меньшова и Игорь Гордин в молодости «Мы с мужем встретились у Пушкина. Спасибо, Александр Сергеевич, — все случилось вовремя, никто не опоздал. Нет, не 14 февраля. В апреле.1996 года. Потому что февраль в России мало подготовлен к романтическим прогулкам по вечерам», — поделилась Юлия. Актриса подчеркнула, что праздник 14-го февраля не так важен сам по себе. «Этот день меня всё равно радует, как еще один повод сказать близкому человеку о том, что он дорог», — написала Меньшова в Инстаграме. Любопытно, что Юлия предпочитает не вспоминать о трудностях, с которыми она столкнулась через шесть лет после свадьбы. Тогда актриса разошлась со своим мужем на целых четыре года. Потом супруги помирились и с тех пор уже больше не расставались. Тем временем Вере Алентовой, матери Меньшовой, теперь не с кем отмечать День святого Валентина. Летом прошлого года артистка похоронила своего мужа Владимира Меньшова. Справиться с горем ей помогла работа. На днях прошла премьера спектакля-бенефиса Алентовой «Мадам Рубинштейн».