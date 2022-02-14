Критики в восторге от Total War: Warhammer III — игра будет в Game Pass





Еще в прошлом году Microsoft объявила, что Total War: Warhammer III станет одной из игр, которая будет добавлена в подписку Game Pass в день релиза. Игра выходит только на PC, поэтому она будет доступна отдельно в подписке PC Game Pass и в подписке Game Pass Ultimate для игроков на PC. Релиз ее состоится уже 17 февраля, и проект очень тепло восприняли критики.

Сегодня журналисты опубликовали свои рецензии на Total War: Warhammer III, и они максимально хвалебные. Игра к текущему моменту имеет 88 баллов из 100 на Opencritic, при этом 100% критиков ее рекомендуют. Некоторые из оценок ведущих игровых изданий:

IGN — 9 / 10PC Gamer — 90 / 100Eurogamer — рекомендуетShacknews — 9 / 10IGN Italy — 9.5 / 10IGN Spain — 9 / 10VG247 — 4 / 5

Журналисты отмечают, что проект Total War: Warhammer III взял все лучшее из прошлых частей, что касалось сражений, при этом в игру добавили несколько нововведений, отличный сюжет, плюс ее заметно наполнили контентом. В результате, получилась не только лучшая игра серии Total War: Warhammer, но и один из наиболее понятных и дружелюбных к игроку проектов франшизы Total War. Игра Total War: Warhammer III разнообразная, благодаря большому количеству фракций, которые действительно отличаются друг от друга. При этом поклонники Warhammer смогут увидеть в игре бережное отношение разработчиков к лору.

К минусам игры относят некоторые баги, которые были у журналистов, и не самый проработанный ИИ. В любом случае, игру точно стоит попробовать по Game Pass на PC, если есть такая возможность, при этом она может понравиться не только фанатам Total War и Warhammer.

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