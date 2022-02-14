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Меркурий в Водолее с 14 февраля 2022 года: прогнозы астрологов на ближайшее будущее

Меркурий в Водолее с 14 февраля 2022 года: прогнозы астрологов на ближайшее будущее

Планеты не стоят на месте — они движутся по ночному небу, переходя из одного Знака Зодиака в другой. 14 февраля Меркурий перейдет из Козерога в Водолея, чем сделает нас счастливее.


Пробудет Меркурий в Знаке Водолея до 9 марта. Чуть больше трех недель эта планета будет подпитывать нас положительной энергетикой. Это очень благоприятное время для любовной и финансовой сфер. В первую очередь эксперты советуют следовать энергетическим законам успеха, чтобы повысить доходы и найти наикратчайший путь к достижению целей.

Любовь и общение с 14 февраля

Меркурий — планета общения. Водолей тоже располагает к общению, флирту, знакомствам, ведь его стихия совпадает со стихией планеты. Речь идет о Воздухе, который будет подталкивать нас к поискам общего языка.

В это время будет полезно назначать свидания, повышать активность в социальных сетях и на сайтах знакомств. Это идеальное время для перевода уже существующих отношений на новый уровень. Астрологи советуют знакомиться с родителями второй половинки, съезжаться, планировать свадьбу.

С 14 февраля станет гораздо проще забывать обиды, мириться с врагами. Попробуйте пойти навстречу тому, кого вы недолюбливаете. Этот смелый шаг заставит окружающих больше вас уважать.


Финансы и работа с 14 февраля

Меркурий в Водолее — это самое благоприятное время для вложения средств в собственное развитие. Можно покупать новые книги, записываться на курсы повышения мастерства. Все это окупится в будущем.

Также можно вкладываться в новый бизнес или в развитие старого. Например, речь может идти о рекламных кампаниях, раскрутке, найме новых сотрудников.

Всем тем, кто сидит сейчас без работы и не может найти что-то стоящее, стоит активизироваться. Возможно, поступят интересные предложения от разных работодателей. Рассылайте резюме и не ждите у моря погоды.

Пока Меркурий в Водолее, старайтесь совершать запланированные или вынужденные дорогостоящие покупки. Вероятность того, что вещь, купленная с 14 февраля по 9 марта, будет служить дольше обычного, очень высока. 

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По материалам: dailyhoro.ru

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