На Сахалине собираются сократить выбросы парниковых газов

01:07 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 37939-8

Эксперимент по сокращению выбросов парниковых газов хотят провести на Сахалине. Такой законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Документ разработан правительством по поручению Президента. Предусмотрено, что до конца 2025 года в Сахалинской области пройдет эксперимент, в результате которого хотят достичь углеродной нейтральности. Речь идёт о балансе, когда выбросы и уровень поглощения парниковых газов равны.

В том числе в регионе предлагают установить квоты на выбросы парниковых газов для предприятий, за превышение нормативов придётся платить.

При этом на Сахалине разработают меры социально-экономического развития, направленные на снижение уровня выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения. А бизнес будет получать льготы за реализацию климатических проектов.

На Сахалине хотят уравнять выбросы и поглощение парниковых газов

Выводы об эффективности эксперимента сделают в 2028 году. На примере Сахалина отработают механизмы, которые могут в будущем запустить на всей территории России. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

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#экология #в регионах

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