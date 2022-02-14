Нарусова внесла в Госдуму законопроект о противодействии пыткам

23:21 Автор: Жанна Звягина

Законопроект: № 70962-8

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова внесла в Госдуму пакет законопроектов о противодействии пыткам. Документы опубликованы в понедельник в электронной базе данных палаты.

Изменения планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

Документом предлагается установить ответственность за применение пыток в качестве самостоятельного состава преступления и рассматривать ее как тяжкое преступление.

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Пытки определяются в проекте как «любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера».

Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 286.2 «Применение пытки», предусматривающей лишение свободы на срок от трех до десяти лет за пытки, совершенные «государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия». Преступление с использованием оружия или специальных средств, либо совершенное группой лиц, либо с особой жестокостью, либо в отношении двух человек и более, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Чтобы запретить признавать достоверными признания, полученные под пытками, и не допустить привлечения к уголовной ответственности невиновных, Нарусова предлагает внести изменения в статью 75 Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающей перечень недопустимых доказательств. Сейчас к таковым относятся показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства в отсутствие адвоката, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные обвиняемым в суде.

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Внесенный Людмилой Нарусовой документ стал вторым за последнее время законопроектом, посвящённым противодействию пыткам. На рассмотрении Госдумы уже находится проект, позволяющий лишать представителей власти свободы на срок до 12 лет за пытки; его авторы — депутат Павел Крашенинников, а также сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев. Документ был внесён 20 декабря прошлого года, его своим официальным отзывом поддержало правительство.

Ранее президент Владимир Путин поручил рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие «пытка» и ужесточающего наказание за неё, до 1 июля.

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