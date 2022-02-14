Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука о числах, об их сакральном значении и энергетике. Нас окружает информационное поле, которое управляется числами от 1 до 9. Эксперты рассказали, какое из них будет самым главным в этот понедельник и как это отразится на нашей удаче.

Первый день недели можно считать нестандартным, но в хорошем смысле. Во многом за это ответственны не числа, а Меркурий. Если вы хотите сделать свою жизнь лучше и достичь поставленных задач, вам стоит начать действовать, а также пользоваться практикой достижения целей, доступной каждому.

Число-покровитель 14 февраля 2022 года

Чтобы понять, каким будет лейтмотив этого дня, важно обратиться за помощью к простой нумерологической формуле. Нужно сложить все цифры текущей даты 14.02.2022, а затем прибавить к полученному результату 1 — порядковый номер первого дня недели.

Получаем: 1+4+0+2+2+0+2+2+1=14. 1+4=5.

Пятерка у руля. Это значит, что сегодня Вселенная дает нам право выбора — оставаться в уединении или же посвятить себя общению, работать или отдыхать и развлекаться. Это число прекрасно дополняет силу Меркурия. Сегодня могут происходить важные события, касающиеся и сферы работы, и сферы любви. Это отличный день для торговли, покупок, романтики, встреч, общения. Если вы не знаете, как и на что потратить свое время правильно, лучше довериться шестому чувству. Главное, чтобы у вас была уверенность в себе. Именно поэтому главный символ дня — сжатый кулак, олицетворяющий крепкий характер и непреклонность.





События 14 февраля из прошлого

14 февраля 1995 года американские власти арестовали легендарного хакера Кевина Митника. Это день, когда мошенники и недоброжелатели будут разоблачены.

14 февраля 2005 года был создан сервис YouTube. Сейчас мало кто представляет свою жизнь без него. В такие дни людям свойственно создавать нечто важное, знаковое, интересное и полезное.

14 февраля 2011 года началось восстание в Бахрейне. Меркурий и число 5 не любят жестокости и проявления безрассудства. Постарайтесь решать проблемы мирно.

Советы нумерологов на этот понедельник

Это очень благоприятный день для решения юридических проблем. Можно обращаться в суд, проводить консультации с юристами.

Старайтесь творить только добро. Это совсем не сложно, но Меркурий и число 5 помогут вам почувствовать удовлетворение от хороших поступков. Постарайтесь ступить на путь оптимизма.

На данном этапе важно не унывать и не отказываться от выполнения важных дел, а также стараться переходить от слов к действиям.

Сегодня многим из нас понадобится небольшая встряска. Попробуйте отдохнуть необычным для вас способом.

Нумерологи отмечают, что это благоприятный день для романтики и любви.

Это отличный день для расставания с ненужными вещами. Выбрасывайте смело всё то, что вас раздражает и не приносит никакой пользы. Это может быть что-то сломанное, старое.

Помните о том, что в такие дни как сегодня сила действия равна силе противодействия. Если вы постараетесь кому-то помешать в достижении целей, это не останется незамеченным. Ждите ответного удара.

Талисманы удачи на 14 ноября

Одежда цвета ваших глаз. Это очень мощный талисман для привлечения противоположного пола. Так ваша притягательность будет значительно выше.

Золотые украшения. Золото — самый важный металл из всех. Такие украшения помогут вам не только привлечь в свою жизнь больше удачи, но и обрести мотивацию.

Турмалин и авантюрин. Эти два камня неплохо сочетаются вместе. Авантюрин поможет в креативной сфере, а турмалин подскажет пути решения бытовых проблем, распределения финансов.