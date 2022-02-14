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Первые почки на деревьях: как использовать их силу себе во благо

Первые почки на деревьях: как использовать их силу себе во благо

Пробуждение природы — долгожданный период, когда зимние холода отступают. В это время каждый может прочитать простые заговоры, чтобы привлечь в жизнь счастье, любовь и процветание.


Обряды, которые проводят в период, когда природа пробуждается, помогают обрести счастье в жизни и попрощаться с проблемами. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с проверенными ритуалами, которые помогут справиться с любыми невзгодами, используя силу пробуждающейся природы себе во благо.

1. Для того чтобы очистить дом от негатива и привлечь в него счастье, нужно найти веточку лиственницы и принести ее домой, поблагодарив дерево. Ее ставят в вазу на столе в гостиной или на кухне и дожидаются, пока почки проклюнутся. После того, как веточка зазеленеет, с ней проходят по всем помещениям, приговаривая: «Весна наступает, зиму прогоняет. Вслед зиме невзгоды отправляю, больше бед в своей жизни не знаю». Если удастся дождаться корней от веточки, то ее сажают в почву.

2. Увидев по пути домой веточку с набухшими почками, проговаривают про себя: «Природа пробуждается, теплом согревается, дождями умывается. Я у природы счастья для себя попрошу. Как под дождь попаду, так и удачу привлеку. С первым листом распустившимся счастье на порог придет, мимо дома моего не пройдет».

3. Увидеть первые почки на деревьях — к большой удаче. К дереву подходят, обнимают его и прислоняются лбом к стволу. Про себя или шепотом говорят: «Деревья просыпаются, после зимней спячки возрождаются. Я у дерева сил для себя прошу, чтобы беды преодолеть, одиночество позабыть, удачу свою не упустить». После этого с дерева срывают веточку, приносят ее домой и ставят в вазу, дожидаясь, чтобы листья распустились.

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По материалам: dailyhoro.ru

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