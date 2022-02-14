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PlatinumGames говорит, что открыта к переговорам по покупке от крупной компании

PlatinumGames говорит, что открыта к переговорам по покупке от крупной компании


PlatinumGames уже неоднократно называлась в качестве студии, которая потенциально может быть приобретена крупным игровым гигантом, вроде Sony или Microsoft. В последние дни представители PlatinumGames несколько раз явно говорили, что они хотели бы поработать с Microsoft над игрой Scalebound, которая разрабатывалась для Xbox One, но не вышла в релиз.

В рамках интервью VGC генеральный директор компании Ацуши Инаба, отвечая на вопрос про сделку Microsoft и Activision Blizzard, заявил, что компания готова рассмотреть вариант поглощения со стороны крупной корпорации:

Самое важное для нас — это свобода делать игры, которые мы хотим делать. Как я слышал по поводу недавних приобретений, не думаю, что Microsoft собирается начать микроуправление Activision до такой степени, что они лишат их свободы… Я не думаю, что это будут такие отношения. Я думаю, что там будет много взаимного уважения, и я думаю, что Activision сможет продолжать делать то, что у них получается лучше всего. Это также то, что наиболее важно для нас. […] Так что я бы ни от чего не отказался, если наша свобода по-прежнему будет уважаться.

Напомним, ранее аналитик говорили, что Microsoft может быть сложно купить крупную японскую компанию из-за особенностей рынка.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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