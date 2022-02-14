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Пользователи сети уверены, что Канье Уэст и Джулия Фокс расстались

Пользователи сети уверены, что Канье Уэст и Джулия Фокс расстались

Одной звездной парой, судя по всему, стало меньше — пользователи сети уверены, что Канье Уэст и Джулия Фокс расстались. И у них есть доказательства. Поводом для таких разговоров послужили публикации Фокс в инстаграме, посвященные Уэсту, а если быть точнее — их отсутствие. Джулия удалила со своей страницы все фото и видео с Канье, а затем пролайкала последние посты экс-супруги Уэста Ким Кардашьян.


Скриншот инстаграма Ким Кардашьян

Произошло это после того, как Канье Уэст посетил вместе со своими детьми Суперкубок-2022. После мероприятия рэпер написал в инстаграме, что мечтает о воссоединении со своей семьей:

Я хотел бы, чтобы моя жена сидела рядом со мной на игре.

Стало ли это поводом для расставания Канье и Джулии, неизвестно. Как ранее сообщал инсайдер PageSix, Джулия переживала из-за неопределенности в отношениях Канье и Ким:

Джулия находится в затруднительном положении. Она понимает, что развод Ким и Канье очень грязный, и ей очень жаль, что во все это вовлечены дети.

Сама Джулия сейчас разводится с супругом Питером Артемьевым. У пары есть общий сын Валентин. Решение о разводе Джулия, предположительно, приняла из-за того, что экс-супруг не уделял достаточно внимания ребенку.


Джулия Фокс

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст объявили о расставании в феврале 2021 года. Поводом для этого, по словам Ким, стало биполярное расстройство Канье. Сейчас телезвезда встречается с известным американским комиком Питом Дэвидсоном.

Расстаться друзьями бывшим супругам не удалось. После разрыва рэпер периодически пытается вернуть жену и рассказывает в социальных сетях, что скучает по детям. В то же время он закрутил роман с Джулией Фокс, а на прошлой неделе рэпер провел вечер с инстаграм-моделью Чэйни Джонс, которую в СМИ поспешили назвать "копией Ким".

Накануне же Канье Уэст в социальных сетях снова обратился к новому возлюбленному своей бывшей жены. Он нелестно отозвался о Пите Дэвидсоне, назвав его "любовником Хиллари Клинтон" (у Дэвидсона есть тату с ее изображением). Рэпер также опубликовал СМС от Дэвидсона, где комик обещает не мешать ему общаться с детьми и выражает желание с ними познакомиться, на что Канье ответил, что этого никогда не будет. Позже все эти посты он удалил.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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