Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Помощник Байдена пока не может назвать новую дату "вторжения" России

Помощник Байдена пока не может назвать новую дату "вторжения" России

Помощник Байдена пока не может назвать новую дату "вторжения" России

Американские власти не могут назвать точную дату российского вторжения на Украину, но оно якобы может произойти "в любой день", заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Ведущий поинтересовался у чиновника, когда Белый дом ожидает "начала боевых действий" со стороны России, и попросил прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что разведка США называет дату 16 февраля.


"Мы не можем точно предсказать дату ["вторжения"], но мы уже какое-то время говорим о том, что сейчас существует "окно" [для начала боевых действий], и Россия может начать масштабные военные действия на Украине в любой день", - заявил Салливан.

Он уточнил, что под "окном" подразумевается период до завершения Олимпиады в Пекине, которая закрывается 20 февраля. "Но, конечно, оно может произойти и после Олимпийских игр", - добавил представитель администрации президента США.

При этом он не исключил, что Россия может "избрать путь дипломатии".

"Но то, как они наращивали силы, то, какие маневры они совершали, делает вероятным, что масштабные военные действия начнутся очень скоро. Мы готовы работать над дипломатическим разрешением конфликта, но мы также готовы отреагировать решительным образом на военные действия России совместно с союзниками и партнерами", - резюмировал Салливан.

Как писал Ruposters, ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден во время переговоров с союзниками по НАТО называл дату 16 февраля, говоря о "вторжении России на Украину". При этом партнеры скептически восприняли эту информацию. Сам Салливан уже говорил, что Россия якобы может напасть на Украину, "не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине", но окончательного решения еще не принято.

Джо Байден вторжение на Украину Джейк Салливан
# Россия / Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Ингушетии в региональный чемпионат WorldSkills впервые включили компетенцию «Пчеловодство»
В Ингушетии в региональный чемпионат WorldSkills впервые включили
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Битва обложек. GQ против The Rake
Битва обложек. GQ против The Rake
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Девушка рассказала, как в Якутии отапливают дома, когда за окном -78 градусов
Девушка рассказала, как в Якутии отапливают дома, когда за окном -78
Первые почки на деревьях: как использовать их силу себе во благо
Первые почки на деревьях: как использовать их силу себе во благо
Екатерина Андреева искупалась с пингвинами в Антарктике
Екатерина Андреева искупалась с пингвинами в Антарктике
Алла Пугачева дала ценный совет Татьяне Тарасовой в день рождения
Алла Пугачева дала ценный совет Татьяне Тарасовой в день рождения
Для транспортировки Xbox Series X | S можно купить специальный рюкзак
Для транспортировки Xbox Series X | S можно купить специальный рюкзак
Геймпад Xbox теряет соединение или плохо работает: что делать
Геймпад Xbox теряет соединение или плохо работает: что делать
Меркурий в Водолее с 14 февраля 2022 года: прогнозы астрологов на ближайшее будущее
Меркурий в Водолее с 14 февраля 2022 года: прогнозы астрологов на
Заговоры на безопасное плавание на корабле и купание в водоеме
Заговоры на безопасное плавание на корабле и купание в водоеме

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Елизавета Туктамышева поделилась подробностями личной жизни
Елизавета Туктамышева поделилась подробностями личной жизни
Юлия Барановская рассказала, какие подарки принимает от мужчин
Юлия Барановская рассказала, какие подарки принимает от мужчин
Романтичная фотосессия Никиты Преснякова с женой и не только: лукбуки ко Дню святого Валентина
Романтичная фотосессия Никиты Преснякова с женой и не только: лукбуки
Алена Апина пожаловалась на нехватку денег
Алена Апина пожаловалась на нехватку денег

Еще по теме

Чубаров: Украина и ее партнеры могут создать условия для «взрыва» в России
Волкер и Сурков планируют встречу в январе
Человечеству грозит захват инопланетянами: дату вторжения пришельцев озвучил авторитетный уфолог
Еврокомиссия пока не называет дату встречи Шефчовича с российскими властями