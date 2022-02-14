Помощник Байдена пока не может назвать новую дату "вторжения" России

Вадим Карасев

Американские власти не могут назвать точную дату российского вторжения на Украину, но оно якобы может произойти "в любой день", заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Ведущий поинтересовался у чиновника, когда Белый дом ожидает "начала боевых действий" со стороны России, и попросил прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что разведка США называет дату 16 февраля.

"Мы не можем точно предсказать дату ["вторжения"], но мы уже какое-то время говорим о том, что сейчас существует "окно" [для начала боевых действий], и Россия может начать масштабные военные действия на Украине в любой день", - заявил Салливан.

Он уточнил, что под "окном" подразумевается период до завершения Олимпиады в Пекине, которая закрывается 20 февраля. "Но, конечно, оно может произойти и после Олимпийских игр", - добавил представитель администрации президента США.

При этом он не исключил, что Россия может "избрать путь дипломатии".

"Но то, как они наращивали силы, то, какие маневры они совершали, делает вероятным, что масштабные военные действия начнутся очень скоро. Мы готовы работать над дипломатическим разрешением конфликта, но мы также готовы отреагировать решительным образом на военные действия России совместно с союзниками и партнерами", - резюмировал Салливан.

Как писал Ruposters, ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден во время переговоров с союзниками по НАТО называл дату 16 февраля, говоря о "вторжении России на Украину". При этом партнеры скептически восприняли эту информацию. Сам Салливан уже говорил, что Россия якобы может напасть на Украину, "не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине", но окончательного решения еще не принято.

Джо Байден вторжение на Украину Джейк Салливан