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Программирование – выбираем онлайн-школу по рейтингу

С учетом развития современных IT технологий обучение программированию в различных направлениях стало более чем актуальным. Родителям детей, которые уже находятся в 10-11 классах стоит задуматься о выборе подготовительных курсов для успешной сдачи экзаменов при поступлении в ВУЗ.

Онлайн школы программирования для детей

Онлайн школы программирования для детей предлагают различные направления и виды обучения. Конечно, в настоящее время намного проще получить обучение именно в онлайн режиме, чем очно, но при этом подвергая ребенка риску заражения в условиях всемирной пандемии коронавируса.

Среди огромного количества языком программирования наиболее востребованными по состоянию на 2021 год были HTML, C++, Пайтон, Джава, Джава Скрипт, Луа. Каждый изучаемый предмет уникален по-своему, имеет конкретную сферу применения и, соответственно, определенный обучающий курс.

Как выбрать онлайн-школу по программированию?

При выборе онлайн-школы или дополнительных курсов по обучению детей программированию необходимо учитывать довольно большое количество факторов. Для тех, кто не знает с чего начать, стоит посмотреть наиболее актуальный рейтинг онлайн школ по программированию https://shkola-programmirovanija-dlja-detej.ru/. В первую очередь – это направление обучающей программы, а точнее конкретный язык программирования.

Возраст ребенка и класс, в котором он находится в настоящее время, также играет существенную роль. Конечно, в школе нет таких детальных программ обучения, как на специализированных курсах. Но, тем не менее, основы информатики также влияют на общий уровень подготовки будущего студента.

Ещё один немаловажный фактор – это стоимость и качество обучения. Цена на онлайн курс зависит от самой дисциплины, и может быть за одно конкретное занятие, либо за весь курс в целом. С качеством обучения немного проще. Достаточно посмотреть отзывы абитуриентов об обучении по конкретному направлению, либо количество поступивших в ВУЗы человек, с учетом проходного бала.

Если на конкретном курсе, который вас заинтересовал, есть однодневный или бесплатный пробный урок, без сомнения стоит воспользоваться возможностью ознакомиться с такими материалами. Быстрое ознакомление с предметом, живое общение с преподавателем, возможность задать интересующие вас вопросы – все это только поможет определиться с онлайн школой для обучения детей программированию.

# Россия

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