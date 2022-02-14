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Развитие образования, науки и молодёжной политики в России обсудили на форуме в ОАЭ

Развитие образования, науки и молодёжной политики в России обсудили на форуме в ОАЭ

В Дубае (ОАЭ) подведены итоги международного форума «Образование, наука и молодёжь в фокусе национальных и международных приоритетов». В мероприятии приняли участие ректоры ведущих российских вузов, руководители профильных министерств и ведомств, региональные кураторы и эксперты в сфере молодёжной политики, образования и науки, сообщает Минпросвещения России.

Первый заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев заявил на форуме о необходимости соблюдать баланс между традицией и современными тенденциями, а также отметил важность выстраивания диалога между молодыми людьми и образовательной системой.

«Цифровые ресурсы, в том числе социальные сети, безусловно, открывают дополнительные возможности для продвижения университетов. Важно, чтобы такая коммуникация была честной и открытой. Однако следует помнить, что для сферы образования, для педагогической системы нужно сохранять баланс между традиционными подходами в коммуникации и современными ресурсами», – сказал Александр Бугаев.

Мероприятие прошло в рамках Всемирной выставки «Экспо-2020». Организаторы форума – телеграм-канал «Научно-образовательная политика», АСИ и Платформа НТИ при участии АНО «Россия – страна возможностей», Государственной Думы Российской Федерации и АНО «Диалог». Главными темами выступлений стали роль университетов в экономическом и научно-образовательном развитии России, диверсификация государственной молодёжной политики, поддержка вузов и молодых учёных.

# Общество

По материалам: edu.ru

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