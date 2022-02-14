Россия подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

Вадим Карасев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о готовности ответа на реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Москва сочла неудовлетворительной позицию Запада и его способности к ведению диалога.

"Никто из моих коллег-министров не ответил на мое прямое послание. Получили мы две маленькие бумажки: одну - от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, вторую - от чиновника Борреля - главы дипломатии Европейской внешнеполитической службы, в которых сказано: "вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное – обеспечьте деэскалацию вокруг Украины", – посетовал министр.

Лавров добавил, что Россия не будет бесконечно разговаривать с США и НАТО на тему безопасности, хотя шанс договориться еще сохраняется. Ответ МИД сформулирован на десяти страницах, вскоре он будет отправлен партнерам по переговорам.

Как писал Ruposters, на Западе несколько раз анонсировали "вторжение России на Украину" – так, президент Джо Байден во время переговоров с союзниками по НАТО называл дату 16 февраля. Соратники Запада и непосредственно официальный Киев уже скептически воспринимают эту информацию.

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