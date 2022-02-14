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Стефания Маликова показала, как отметила 22-летие

Стефания Маликова показала, как отметила 22-летие
Начинающий модельер Стефания Маликова накануне отметила 22-летие в кругу родных и друзей. Дочь знаменитого певца и композитора Дмитрия Маликова 13 февраля отпраздновала день рождения. Стефания отметила 22-летие в ресторане в узком кругу людей. Именинница тщательно продумала свой образ.
Стефания Маликова Девушка блистала на вечеринке в стильном брючном костюме трендового зеленого цвета. А прическу Стефания украсила венком из весенних цветов. Дочь Дмитрия Маликова поделилась в личном блоге некоторыми моментами с праздника. Поклонники оценили образ именинницы.
Стефания Маликова «Вчера был очень счастливый день! 💚 спасибо за поздравления 🌻» — призналась девушка. «С веночком прям Сказочная Принцесса 👸», «Стешенька, ты весна! Как же тебе идёт этот образ», «Обворожительная Стеша 🌸», «Стеша, какая ты очаровательная! И блеск в глазах - лучшее украшение каждой девушки», «Шикарная😍», «Потрясающий зелёный! С днём Рождения 🥳», «Очень красивая», — комментируют поклонники в Instagram.
Стефания Маликова с мамой и подругами Кстати, поздравить именинницу с 22-летием приехала единоутробная сестра девушки. Ольга — дочь Елены Изаксон от первого брака. Она была на празднике вместе с ребенком. Ане 5 лет. Стефания показала на видео свою любимую семью: отца, маму, брата, сестру и племянницу.
Дмитрий Маликов, Ольга Изаксон с дочкой и Марк Маликов Отметим, наследница Дмитрия Маликова является дипломированным журналистом-международником. Она окончила МГИМО в 2021 году. По специальности дочь Дмитрия Маликова не работает. В 2020 году девушка решила попробовать себя в новом направлении. Стефания объявила о запуске нового бренда одежды — DressByStesha. И дочь композитора успешно развивает свой бизнес.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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