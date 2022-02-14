В Думском комитете предложили отменить требование о согласии родителя-иностранца на гражданство детей

15:25 Автор: Кристина Стащенко

Снять требование о согласии родителя-иностранца на российское гражданство ребенка, рожденного в смешанном браке, предложил первый зампред думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественной палаты РФ.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект нового федерального закона о гражданстве, он, в частности, устанавливает категорию лиц, которым оно может предоставляться, и предусматривает сокращение числа требований к ряду категорий людей, принимаемых в российское гражданство. Кроме того, документом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой отзыв гражданства у лиц, ранее принятых в него.

Как пояснил Затулин, в новый законопроект из действующего законодательства перенесено положение о необходимости согласия иностранца на российское гражданство ребенка, родившегося в смешанном браке с гражданином РФ, если семья проживает за рубежом.

«Полагаю, что в процессе обсуждения нового законопроекта о гражданстве возможно снять требование о необходимости согласия родителя-иностранца на гражданство ребенка, не только вносящее расхождение в права российских граждан в России и за рубежом, что антиконституционно, но и идущее вразрез с мировой практикой, в частности, с рекомендацией Парламентской ассамблеи Совета Европы, установившей в 1988 году, что дети, рожденные в смешанных браках, должны иметь право приобрести и сохранить гражданство обоих родителей», — сказал Затулин.

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Он пояснил, что сейчас нотариально заверенное согласие родителя-иностранца необходимо даже в том случае, если мать и отец на момент рождения ребенка за рубежом были разведены. По словам депутата, такого требования нет ни в одном законодательстве мира.

«Такое положение уже стало причиной трагических историй, когда наши дипломаты не могут защитить права граждан России на общение с их детьми, так как у последних отсутствует гражданство. Соотечественники десятилетиями просят о снятии этого требования, превратившегося в право вето на получение российского гражданства ребенку российского гражданина за рубежом», — резюмировал Затулин.

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Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что ряд законодательных вопросов в отношении детей, рождённых в смешанных браках, нуждается в доработке.

Глава МИД уточнил, что, согласно действующим нормам, если ребёнок в смешанном браке рождён на территории России, то он автоматически получает её гражданство. Если же в смешанном браке ребёнок родился за границей, то этот вопрос «может решаться только с согласия второго, не имеющего российского гражданства, родителя».

«Министерство иностранных дел, разумеется, участвует в этой работе, прежде всего с точки зрения сопровождения через наши дипломатические ведомства тех граждан, которые оказались в той или иной ситуации, находясь за пределами Российской Федерации», — рассказал он.

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