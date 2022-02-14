В Ингушетии в региональный чемпионат WorldSkills впервые включили компетенцию «Пчеловодство»

В Ингушетии в региональный чемпионат WorldSkills впервые включили компетенцию «Пчеловодство», сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки Республики Ингушетия Эсет Бокову.

«У нас в республике завершился региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы», в который в этом году мы включили новые компетенции. Мы постарались сделать акцент на актуальные профессии не только для молодежи, но и для нашего региона и потому включили в этом году компетенцию «Пчеловодство». В республике начали активнее развивать пчеловодство, сажать деревья медоносных пород и поддерживать развитие пасек», – сказала Эсет Бокова.

По ее словам, в общем в чемпионат было включено 20 компетенций, таких как туризм, ветеринария, технология моды, бухучет, спасательные работы и т. д.

«Также нельзя не упомянуть возрождение войлочного искусства и создание истингов – войлочных ковров с древними национальными орнаментами. В прошлом году компетенция «Войлочное искусство – истинг» была впервые включена в чемпионат и уже набирает популярность. В региональном чемпионате рабочих профессий приняли участие около 200 ребят, которые проходят обучение в колледжах республики, а следили за процессом около 150 экспертов на шести площадках», – сообщила Эсет Бокова.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.