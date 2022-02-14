"В МОК сидят не люди, а звери какие-то": Тарасова возмутилась отменой награждения фигуристов на ОИ

Вадим Карасев

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась решением Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Играх 2022 года в Пекине.

Подобный ход МОК подтвердил, что там "сидят не люди, а звери какие-то", добавила она. По её мнению, единственным возможным ответом на это могут быть новые победы отечественных спортсменов.

"Там не люди сидят. Это ещё раз подтверждает то, что там сидят не люди, а звери какие-то. А чем мы можем ответить... Пока ничем. Мы можем только всё это выигрывать - и всё. Это единственная вещь", - сказала Тарасова.

Ранее стало известно, что исполком МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Если россиянка Камила Валиева попадёт на пьедестал по итогам соревнования в женском одиночном катании, мероприятие тоже отменят. Медали призёрам соревнований будут отданы только после окончания разбирательств по делу российской фигуристки.

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