Валерий Николаев загремел в психушку

Актер Валерий Николаев был задержан правоохранителями, с которыми повел себя неадекватно. Валерий Николаев снова стал героем хроники происшествий. Как выяснилось, звезду сериала «День рождения буржуя» отправили в психиатрическую клинику после случившегося скандала в отделении полиции. На днях актер был задержан сотрудниками правоохранительных органов по делу об административном нарушении. Николаева заподозрили в вождении в нетрезвом виде.Уже в спецприемнике задержанный поругался с другим нарушителем. Причиной конфликта стали резкие высказывания на тему национальной вражды. В ходе скандала Николаев обратился к суточному дежурному и написал заявление, в котором указал, что его оппонент облил его кипятком.Валерий Николаев «По словам Николаева, он успел загородиться от недоброжелателя с кружкой кипятка рукой — «пузырь от ожога уже лопнул, сочится сукровица». В заявлении сказано, что у актера обожжено также лицо и грудь — «40% поверхности тела, а кожа самый большой орган». Обрисовывая масштаб трагедии, пострадавший напомнил, что он артист, а артист с подпорченным лицом никому не нужен. Он также добавил, что имеет на иждивении семимесячного сына и супругу — воздушную гимнастку», — сообщил «Пятый канал». Но на этом всё не закончилось — прямо из спецприемника Николаева отправили на лечение в психбольницу. По неподтвержденной информации врачи обнаружили у агрессивно настроенного пациента признаки биполярного расстройства. Ранее Николаев устроил скандал на съемках шоу «Танцы со звездами». Перед этим он публично раскритиковал организаторов премии «Золотой орел», на которой его не хотели пускать в зал.