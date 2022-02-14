Valorant от Riot Games может выйти на приставках





Valorant — многопользовательский шутер от первого лица, выпущенный Riot Games в 2020 году только на PC. Игра предлагает противостояние двух команд по 5 человек, которые должны уметь не только стрелять, но и грамотно применять свои особые способности. Шутер распространяется на PC условно-бесплатно, и количество игроков в нем летом 2021 года превысило 14 миллионов.

Ходят слухи, что Riot Games может готовить релиз Valorant на игровых приставках. Пока нет информации о том, на каких именно консолях выйдет проект. Twitter-аккаунт Mike — Valorant Leaks & Info, который отслеживает слухи и новости по игре Valorant, обратил внимание, что Riot Games набирает сотрудников для разработки консольной версии игры.

Riot is now hiring for a VALORANT Console Position. | #VALORANT



So I guess they are exploring VALORANT for Consoles. 👍 pic.twitter.com/whmdOY7ZTs — Mike - Valorant Leaks & Info (@ValorLeaks) February 13, 2022





Отметим, что Riot Games (как студия) ранее не выпускала свои проекты на консолях, к примеру, их самая популярная игра League of Legends все еще доступна только на PC. Однако, консольных игроков уже пытались познакомить с проектами от Riot Forge, в прошлом году на приставках Xbox вышел неплохо принятый проект Ruined King: A League of Legends Story.