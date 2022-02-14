Владимир Жириновский мог повредить себе мозг

Политик Владимир Жириновский попал в больницу. В начале февраля политического деятеля госпитализировали из-за двусторонней пневмонии, начавшейся на фоне коронавируса. У лидера ЛДПР поражено 50–75% легких. Состояние политика продолжает ухудшаться. Врачи оценивают состояние Владимира Вольфовича как тяжелое. Дело в том, что здоровье 75-летнего лидера ЛДПР находится под большой угрозой из-за воспалительных процессов в мозге. Жириновского подключили к аппарату высокопоточной ИВЛ, политик находится под постоянным наблюдением специалистов в Центральной клинической больнице Москвы. Государственный деятель был госпитализирован с ковидом 2 февраля. В прошлую среду коллеги Владимира Вольфовича заявили, что тот не хочет слушать медиков и продолжает трудиться, несмотря на плохое самочувствие.Владимир Жириновский «Он работает с документами и передает поручения. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую помощь», — сообщили в пресс-службе. В декабре 2021-го Жириновский признался, что за два года сделал восемь прививок от коронавируса. По словам вирусологов, политик сгубил иммунную систему, экспериментируя над организмом. «Обычно легально можно сделать две инъекции, потом через полгода ревакцинация, — высказывался по этому поводу Александр Мясников. — Что там кололось, я не знаю. Может, он еще получал прививки от гриппа, от пневмококка. Потому что если пожилому человеку за полтора года столько колоться… Действительно, есть такие подозрения, что очень частая вакцинация может привести к перенапряжению иммунитета... Если Владимир Вольфович действительно подключен к ИВЛ, то все очень серьезно, поскольку в его случае есть хроника. Тут понадобятся вся его удачливость и искусство медиков. Конечно, факторы риска очень большие. Не знаю, коронавирус там причина, или нет. Может быть и так, что у человека хроническое обструктивное заболевание легких, пневмококковая пневмония, пневмония другой этимологии. На это мог наслоиться омикрон, тогда ни одна прививка не спасает».