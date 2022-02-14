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Вышедших из тюрьмы хотят обязать искать работу

Вышедших из тюрьмы хотят обязать искать работу

19:29  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Представитель Министерства внутренних дел Лариса Плотникова на заседании рабочей группы в Госдуме рассказала о предложении ведомства обязать людей под административным надзором — тех, кто недавно вышел из тюрьмы — искать работу после освобождения, сообщает в понедельник РИА «Новости».

Для этого, по ее словам, в настоящее время ведомство прорабатывает законодательные инициативы для усовершенствования административного надзора. В частности, МВД предлагает закрепить правовые основания, чтобы отслеживать перемещения поднадзорных с помощью камер распознавания лиц.

Административный надзор применяется к освободившимся из мест лишения свободы с целью предотвращения новых преступлений. Он устанавливается за осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления, умышленные преступления против несовершеннолетних либо за теми, у кого был рецидив.

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Ранее в ходе выступления в Госдуме, Плотникова рассказала о проработке в МВД возможности введения запрета на использование интернета для поднадзорных лиц. 



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По материалам: pnp.ru

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