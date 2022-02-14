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Вышел первый трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Вышел первый трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Киностудия Amazon представила первый трейлер нового сериала "Властелин колец: Кольца власти", снятого по произведениям Джона Толкина о Средиземье. Сериал рассказывает о событиях Второй эпохи Средиземья, которые произошли за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса и похода Братства кольца.

Трейлер показали в рамках Супербоула-2022 на арене SoFi Stadium в Калифорнии. Первые кадры из сериала появились в сети несколько дней назад.


Новый сериал расскажет истории молодых Галадриэль и Элронда, гномов — правителей Кхазад-дума, а также покажет восхождение Темного властелина Саурона и создание колец Власти.

Главные роли в проекте исполнили Максим Болдри, Оуайн Артур, Морфидд Кларк, Бенджамин Уокер, Роберт Арамайо, Ллойд Оуэн, Тристан Гравель и другие. Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей работают над сериалом в качестве шоураннеров. Бюджет проекта составляет один миллиард долларов.


Кадр из трейлера "Властелин колец: Кольца власти"

Премьера сериала состоится 2 сентября этого года на Amazon Prime.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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