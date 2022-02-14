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Заговоры на безопасное плавание на корабле и купание в водоеме

Заговоры на безопасное плавание на корабле и купание в водоеме

Отправляясь в круиз на корабле, стоит взять на заметку проверенные заговоры. Они помогут уберечься от неприятностей в дороге и избежать проблем. Помогут заговоры и тем, кто хочет искупаться в водоеме.


В жизни часто случаются непредвиденные трудности, избежать которых помогают заговоры и шепотки. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не отправляться в путь без прочтения заговоров. С их помощью удастся привлечь удачу, счастливо вернуться после путешествия, а также избежать казусов во время отдыха у водоема.

Заговоры в дорогу на корабль

Поездка на корабле может быть небезопасной, поэтому перед отплытием так важно прочитать заговор, который убережет от неприятностей и казусов во время дальнего пути.

1. Перед тем, как выйти из дома, в стакан наливают немного чистой воды, добавляют капельку меда или немного сахара, перемешивают и проговаривают: «Сладкая вода — легкий путь. Воду выпиваю, с не породнюсь, в плавание с легким сердцем пущусь». Воду выпивают в три глотка и отправляются в путешествие.

2. Поднимаясь по трапу на корабль, приговаривают: «На корабль поднимаюсь, как дома себя ощущаю, проблем не испытаю. Как птицы к гнезду возвращаются, так и я до нужного места доберусь». На палубу ступают сначала правой ногой и обязательно приветствуют свое транспортное средство.


3. Путешествие на корабле пройдет успешно, если заговорить обувь перед выходом из дома. Пару поднимают на уровень глаз и говорят: «Ноги идут, удачу за собой ведут. Путь легким окажется, возвращение удачно пройдет». После этого обувь надевают и трижды стучат пяткой об пятку.

Заговоры на безопасное купание

Летом во время купания не помешают проверенные заговоры. С их помощью удастся избежать неприятностей во время плавания, особенно если речь идет о незнакомых водоемах.

1. На берегу реки или озера произносят: «В воду вхожу, из нее выхожу. Плаваю как рыба в воде, на берег возвращаюсь, без проблем купаюсь». После этого заходят в воду и проводят ладонями по воде, приветствуя водоем.

2. Заходя в воду, на поверхность опускают угощение: кусочек хлеба или иное лакомство. После этого проговаривают: «К воде с уважением подхожу, без разрешения глубоко не вхожу. Угощение оставляю, разрешения поплавать получаю». После того, как угощение отплывет, можно смело купаться.

3. Безопасно искупаться в выбранном водоеме поможет такой заговор: «Вода жизнь дает, успокоение дарит, в полуденный зной от жары защищает. В водоеме окунусь, силами природы заряжусь». После этого воде кланяются и заходят в водоем.

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По материалам: dailyhoro.ru

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