Жена Валерия Николаева прокомментировала его госпитализацию в психбольницу

Актер Валерий Николаев, по сообщениям СМИ, из-за неадекватного поведения помещен в психбольницу. Несколько часов назад СМИ сообщили о том, что Валерий Николаев попал в психлечебницу после скандала в спецприемнике. По информации источников, звезду сериала «День рождения буржуя» задержали за вождение в нетрезвом виде, после чего у него произошел конфликт с другим задержанным. Буйные разборки закончились тем, что Николаеву понадобилась помощь психиатра. Актера забрали в лечебницу после того, как он написал заявление о совершенном на него нападении, во время которого его якобы облили кипятком. В прессе есть информация о том, что Николаев потребовал от сокамерника 10 миллионов рублей на пластическую операцию.Валерий Николаев с женой Эльмирой Земсковой Журналисты связались с женой Николаева, чтобы узнать подробности инцидента. Однако артистка цирка Эльмира Земскова опровергла госпитализацию своего мужа. «Господи, откуда все это, скажите, пожалуйста? Вот откуда все это вдруг? Что за бред? Ребят, ну хватит уже, ну правда», — цитирует супругу Николаева Газета.ru. При этом она не смогла объяснить, откуда в СМИ появились слухи о проблемах её мужа. По некоторые сведениям, врачи психиатрической клиники обнаружили у Николаева признаки биполярного расстройства. Напомним, что совсем недавно Николаев объявил о рождении сына. Прибавление в семье актера случилось еще семь месяцев назад, но публика узнала об этом на съемках шоу «Танцы со звездами» на канале Россия-1.