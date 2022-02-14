Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Жена Валерия Николаева прокомментировала его госпитализацию в психбольницу

Жена Валерия Николаева прокомментировала его госпитализацию в психбольницу

Жена Валерия Николаева прокомментировала его госпитализацию в психбольницу
Актер Валерий Николаев, по сообщениям СМИ, из-за неадекватного поведения помещен в психбольницу. Несколько часов назад СМИ сообщили о том, что Валерий Николаев попал в психлечебницу после скандала в спецприемнике. По информации источников, звезду сериала «День рождения буржуя» задержали за вождение в нетрезвом виде, после чего у него произошел конфликт с другим задержанным. Буйные разборки закончились тем, что Николаеву понадобилась помощь психиатра. Актера забрали в лечебницу после того, как он написал заявление о совершенном на него нападении, во время которого его якобы облили кипятком. В прессе есть информация о том, что Николаев потребовал от сокамерника 10 миллионов рублей на пластическую операцию.
Валерий Николаев с женой Эльмирой Земсковой Журналисты связались с женой Николаева, чтобы узнать подробности инцидента. Однако артистка цирка Эльмира Земскова опровергла госпитализацию своего мужа. «Господи, откуда все это, скажите, пожалуйста? Вот откуда все это вдруг? Что за бред? Ребят, ну хватит уже, ну правда», — цитирует супругу Николаева Газета.ru. При этом она не смогла объяснить, откуда в СМИ появились слухи о проблемах её мужа. По некоторые сведениям, врачи психиатрической клиники обнаружили у Николаева признаки биполярного расстройства. Напомним, что совсем недавно Николаев объявил о рождении сына. Прибавление в семье актера случилось еще семь месяцев назад, но публика узнала об этом на съемках шоу «Танцы со звездами» на канале Россия-1.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Жена Валерия Николаева прокомментировала его госпитализацию в психбольницу
Жена Валерия Николаева прокомментировала его госпитализацию в
Владимир Жириновский мог повредить себе мозг
Владимир Жириновский мог повредить себе мозг
Игроки сообщают, что Cyberpunk 2077 уже значится оптимизированным до Xbox Series X | S
Игроки сообщают, что Cyberpunk 2077 уже значится оптимизированным до
PlatinumGames говорит, что открыта к переговорам по покупке от крупной компании
PlatinumGames говорит, что открыта к переговорам по покупке от
В Дании сварили первое безалкогольное пиво, которое на вкус неотличимо от алкогольного
В Дании сварили первое безалкогольное пиво, которое на вкус
Критики в восторге от Total War: Warhammer III — игра будет в Game Pass
Критики в восторге от Total War: Warhammer III — игра будет в Game
Развитие образования, науки и молодёжной политики в России обсудили на форуме в ОАЭ
Развитие образования, науки и молодёжной политики в России обсудили
Алла Пугачева поделилась трогательным кадром с юбилея Тарасовой
Алла Пугачева поделилась трогательным кадром с юбилея Тарасовой
Стефания Маликова показала, как отметила 22-летие
Стефания Маликова показала, как отметила 22-летие
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Игрокам предлагают «открыть для себя свою единственную настоящую игру с Game Pass»
Игрокам предлагают «открыть для себя свою единственную настоящую игру
Infernax вышла на Xbox и в Game Pass, критики рекомендуют игру
Infernax вышла на Xbox и в Game Pass, критики рекомендуют игру

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Выбираем лучшую школу для подготовки к ЕГЭ
Выбираем лучшую школу для подготовки к ЕГЭ
Программирование – выбираем онлайн-школу по рейтингу
Программирование – выбираем онлайн-школу по рейтингу
Изготовление окон в Москве – рейтинг лучших компаний
Изготовление окон в Москве – рейтинг лучших компаний
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 февраля 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 февраля 2022 года

Еще по теме

Валерий Николаев загремел в психушку
Валерий Николаев помирился с женой
Валерий Николаев в очередной раз стал отцом
Актёр Валерий Николаев сбил женщину в ДТП и сутки скрывался