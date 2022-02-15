16 сравнений того, как девушки фотографируют парней, и как парни фотографируют их в ответ. Разница очевидна

В современном мире социальных сетей очень важно иметь рядом с собой человека, который сможет вас красиво сфотографировать. Иначе как ваши друзья узнают, где вы были и что делали? Но многие девушки сталкиваются с проблемой: их парни совершенно не умеют делать фотографии. Представительницы прекрасного пола делятся своей болью, сравнивая фото, которые они делают для своих парней, и то, чем те отвечают.

Разница очевиднаВидимо, у всех разные представления об удачных фотографияхНемного грацииЗато свет красивыйЛёгкая спонтанностьВыражение лица потрясающее

Многие девушки знают, как ракурс и выражение лица могут легко превратить любого из привлекательного человека в Гринча. Об этом у нас есть подборка.

Снежные снимкиОтличный портретФото с напиткамиДемонический взглядНа мореОх уж эти случайные фотоХороший головной уборУ кого в Инстаграме будут красивые фотографии?КонцептуальноФото с едой

А вот подборка случаев, когда обычное селфи оказалось совсем не таким, как ожидалось.