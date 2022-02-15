Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Актуальные новости » 16 сравнений того, как девушки фотографируют парней, и как парни фотографируют их в ответ. Разница очевидна

16 сравнений того, как девушки фотографируют парней, и как парни фотографируют их в ответ. Разница очевидна

16 сравнений того, как девушки фотографируют парней, и как парни фотографируют их в ответ. Разница очевидна

В современном мире социальных сетей очень важно иметь рядом с собой человека, который сможет вас красиво сфотографировать. Иначе как ваши друзья узнают, где вы были и что делали? Но многие девушки сталкиваются с проблемой: их парни совершенно не умеют делать фотографии. Представительницы прекрасного пола делятся своей болью, сравнивая фото, которые они делают для своих парней, и то, чем те отвечают.


Разница очевидна

Видимо, у всех разные представления об удачных фотографиях

Немного грации

Зато свет красивый

Лёгкая спонтанность

Выражение лица потрясающее

Многие девушки знают, как ракурс и выражение лица могут легко превратить любого из привлекательного человека в Гринча. Об этом у нас есть подборка.


Снежные снимки

Отличный портрет

Фото с напитками

Демонический взгляд

На море

Ох уж эти случайные фото

Хороший головной убор

У кого в Инстаграме будут красивые фотографии?

Концептуально

Фото с едой

А вот подборка случаев, когда обычное селфи оказалось совсем не таким, как ожидалось.


# Актуальные новости

По материалам: Юмор

Последние новости

МАРУВ объявила о своей беременности на всю страну
МАРУВ объявила о своей беременности на всю страну
Дмитрий Маликов показал редкий снимок с женой в честь двойного праздника
Дмитрий Маликов показал редкий снимок с женой в честь двойного
16 сравнений того, как девушки фотографируют парней, и как парни фотографируют их в ответ. Разница очевидна
16 сравнений того, как девушки фотографируют парней, и как парни
В Хабаровском крае с 24 по 28 февраля пройдет IX Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В Хабаровском крае с 24 по 28 февраля пройдет IX Региональный
ВЦИОМ: у 63% семей нет сбережений и накоплений
ВЦИОМ: у 63% семей нет сбережений и накоплений
"Постоянное попрошайничество замучило": немцы возмутились наглостью украинского посла
"Постоянное попрошайничество замучило": немцы возмутились
Стало известно, как Камила Валиева получила запрещенный препарат
Стало известно, как Камила Валиева получила запрещенный препарат
Иван Ургант рассказал о своем участии в КВН
Иван Ургант рассказал о своем участии в КВН
Слух: Cyberpunk 2077 получит бесплатную пробную версию
Слух: Cyberpunk 2077 получит бесплатную пробную версию
430+ игр и DLC для Xbox со скидками до 22 февраля — распродажи в Microsoft Store
430+ игр и DLC для Xbox со скидками до 22 февраля — распродажи в
Объявлены призёры конкурса «Учитель года заграншкол МИД России»
Объявлены призёры конкурса «Учитель года заграншкол МИД России»
В МОК рассказали о способе попадания запрещенного вещества в организм Валиевой
В МОК рассказали о способе попадания запрещенного вещества в организм

Топ на сегодня

Владимир Жириновский мог повредить себе мозг
Владимир Жириновский мог повредить себе мозг
Ольга Серябкина высказалась о бывшем
Ольга Серябкина высказалась о бывшем
Жена Валерия Николаева прокомментировала его госпитализацию в психбольницу
Жена Валерия Николаева прокомментировала его госпитализацию в
Алла Пугачева поделилась трогательным кадром с юбилея Тарасовой
Алла Пугачева поделилась трогательным кадром с юбилея Тарасовой
Архивные фото и романтичные признания: как звезды отметили День святого Валентина
Архивные фото и романтичные признания: как звезды отметили День

Еще по теме

Девушки показали, как они фотографируют парней, и какими снимками те отвечают. Без смеха на это не взглянешь
Девушки показывают, как фотографируют парней, и какие снимки мужчины делают в ответ. И смешно, и неловко
17 забавных фотографий девушек, которые показали, как за секунды можно превратиться из красотки в Гринча
Ученые выяснили, как часто девушки думают о сексе