16 сравнений того, как девушки фотографируют парней, и как парни фотографируют их в ответ. Разница очевидна
Сегодня, 16:15
В современном мире социальных сетей очень важно иметь рядом с собой человека, который сможет вас красиво сфотографировать. Иначе как ваши друзья узнают, где вы были и что делали? Но многие девушки сталкиваются с проблемой: их парни совершенно не умеют делать фотографии. Представительницы прекрасного пола делятся своей болью, сравнивая фото, которые они делают для своих парней, и то, чем те отвечают.
Разница очевидна
Видимо, у всех разные представления об удачных фотографиях
Немного грации
Зато свет красивый
Лёгкая спонтанность
Выражение лица потрясающее
Многие девушки знают, как ракурс и выражение лица могут легко превратить любого из привлекательного человека в Гринча. Об этом у нас есть подборка.
Снежные снимки
Отличный портрет
Фото с напитками
Демонический взгляд
На море
Ох уж эти случайные фото
Хороший головной убор
У кого в Инстаграме будут красивые фотографии?
Концептуально
Фото с едой
А вот подборка случаев, когда обычное селфи оказалось совсем не таким, как ожидалось.
По материалам: Юмор