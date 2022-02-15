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Анастасия Волочкова увела миллионера

Анастасия Волочкова увела миллионера
Балерина Анастасия Волочкова окружена мужчинами. Бурные страсти кипят вокруг личной жизни Анастасии Волочковой, которая недавно рассталась с банщиком Сергеем Кузнецовым. Экс-возлюбленный публично обвинил артистку в крахе их отношений, намекнув на ее неверность. Танцовщица нападки в свой адрес отрицала, утверждая, что это ее бывший избранник оказался недостойным мужчиной, однако неожиданно с разоблачением знаменитости выступила некая Дарья Пирязева в эфире ток-шоу «На самом деле». В студии Первого канала женщина поведала, что Волочкова крутит интрижку с ее мужем-миллионером. Якобы встречается пара уже не один год, но они до недавнего времени все скрывали. Правду Пирязева узнала после дня рождения артистки, который она отмечала в январе. По словам Дарьи, ее муж сделал танцовщице очень дорогой подарок, а потом провел с ней ночь. «Он подарил ей на день рождения серьги за семь миллионов рублей. Еще я обнаружила фотографию Насти, сделанную в нашей квартире, которую мы сдаем. Я узнала диван», — посетовала обманутая жена.
Анастасия Волочкова Пирязева утверждает, что это не первый шикарный презент, полученный Волочковой от ее супруга. Если судить по выписке с банковского счета, оказавшейся в руках Дарьи, то в месяц миллионер тратит на экс-балерину Большого театра по десять миллионов рублей. Появилась в шоу и виновница шумихи, однако слова оппонентки Анастасия назвала клеветой. Артистка подтвердила, что получила на 46-летие немало роскошных подарков, в том числе те самые серьги, однако лично мужа Пирязевой она не видела и никаких близких отношений между ними нет. «На дне рождения его не было. Он прислал мне подарок и корзину цветов, как и многие другие поклонники. У меня журналистов было больше, чем гостей! Я даже не задумывалась о цене этих сережек, там же чек не лежал. Семь миллионов — и что? Я здесь при чем?», — возмутилась танцовщица. В финале программы эксперты проверили Волочкову на детекторе лжи и вынесли вердикт – Анастасия не врет, когда говорит, что у нее не было интима с супругом Дарьи.  
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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