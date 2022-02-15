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Анна Михалкова показала, какой красавицей была ее мама в молодости

Анна Михалкова показала, какой красавицей была ее мама в молодости
Актриса Анна Михалкова поделилась архивными фото, на которых ее мама, Татьяна Михалкова запечатлена еще молодой и успешной манекенщицей. Сегодня, 14 февраля отмечает свое 75-летие жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна Михалкова. С теплыми словами поздравлений обратилась к ней в личном блоге старшая дочь Анна Михалкова.
Никита и Татьяна Михалковы в молодости «Мама! Мамочка! Как же прекрасно что ты родилась в день любви! Ты состоишь из неё ! Никто из нас не умеет так любить как это умеешь ты! Твоя любовь безусловная, не знающая границ, стихийная, греющая, обжигающая. Она благословение и одновременно испытание. Оставайся всегда такой: неповторимой и единственной! ангелом-хранителем всей нашей большой семьи !! С днём рождения!!» — написала актриса.
Татьяна Михалкова Анна Михалкова обнародовала несколько редких архивных кадров с Татьяной Евгеньевной, от которых просто дух захватывает – насколько красивой была она. Не случайно Татьяна Михалкова когда-то была любимой манекенщицей российского модельера Вячеслава Зайцева, ведущей моделью в Общесоюзном Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту и представляла страну на зарубежных показах. После рождения детей — Анны, Артема и Надежды — верная спутница Никиты Сергеевича попрощалась с карьерой модели.
Татьяна Михалкова Сама Татьяна Михалкова также высказалась о своем дне рождения. «Надо до же было умудрится родится 14 февраля в день всех влюблённых. Может поэтому я люблю всех родных и близких и вся моя жизнь по любви: работа и семья», отметила именинница. «Настоящая модель!», «Нереальная красотка!», «С днем рождения красивейшую, талантливую и, конечно, очень всеми любимую маму! Женщина с большой буквы!», «Волшебная женщина, которая живет с сильным мужчиной», «Какой взгляд бросает Никита Сергеевич! Огонь! С именинницей! Крепкого здоровья прекрасной женщине и маме», — прокомментировали фотографии пользователи Сети.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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