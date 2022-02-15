Архивные фото и романтичные признания: как звезды отметили День святого Валентина

Вадим Карасев

Сегодня отмечается День святого Валентина, и звезды спешат поздравить свои "половинки" с этим праздником. Признания в любви и романтичные фотографии сегодня то и дело появлялись в ленте инстаграма — собрали праздничные сообщения наших и зарубежных знаменитостей в этом материале.

Дэвид Бекхэм

Поздравляю моих девочек с Днем святого Валентина! Две красивые и сильные женщины. Кстати, Харпер, помни, папочка всегда будет твоим Валентином. Люблю тебя, Виктория!





Дэвид и Виктория Бекхэм





Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер

Виктория Бекхэм

Это 1998 год, Нью-Йорк. И ты все еще мой Валентин спустя 24 года. Фото сделано в день, когда мы узнали, что я беременна Бруклином. Я люблю тебя, Дэвид!





Виктория и Дэвид Бекхэм

Наталья Водянова

С этой бандой каждый день года все чувствуют себя любимыми. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом.





Антуан Арно и Наталья ВодяноваНаталья Водянова с сыном ВикторомДочь Натальи Водяновой НеваНаталья Водянова с сыном ЛукасомАнтуан Арно с сыном МаксимомНаталья Водянова с сыном Романом

Венсан Кассель

И жизнь продолжается так... С Днем святого Валентина, моя любовь.





Тина Кунаки и Венсан Кассель

Ксения Собчак

Спасибо, что не Валентин, мой любимый Константин!





Ксения Собчак и Константин Богомолов

Павел Воля

Кэтрин Зета-Джонс

С Днем святого Валентина, мой дорогой! Люблю тебя.





Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Яна Рудковская

Happy Valentine's Day ! Я просто люблю тебя, Женечка, и бегу за тобой! Вот уже как 15 лет.

Альбина Джанабаева

А мы с Валерием Меладзе поздравляем всех с Днем влюбленных! #важнодругдруганайти

Наталья Ионова

Любовь — это невероятное чувство. Но оно всегда должно начинаться с любви к себе! Тогда ты можешь дарить любовь всем вокруг, вдохновлять и оберегать.





Наталья Ионова и Александр Чистяков





Юлия Снигирь

Когда меня спрашивают о моем любимом романтическом фильме, я практически всегда говорю, что все фильмы — про любовь. Как и вся жизнь, впрочем. Но есть особенные картины. "Мужчина и женщина" Клода Лелуша — с первого кадра и до последней фразы. Ну и музыка, которая уже на уровне подсознания. Как говорится, one love.





Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Матильда Шнурова

Happy Valentine's.





Матильда Шнурова и Антон Криворотов

Юлия Высоцкая

В этот день мы всегда смеемся, мы вообще часто смеемся вместе. Это важно — смеяться вместе.





Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Галина Юдашкина

Моя "валентинка" уже семь с половиной лет.





Галина Юдашкина и Петр Максаков

Владимир Вдовиченков

С Днем влюбленных!





Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Сергей Полунин

С Днем святого Валентина. Любите и будьте любимы. Мне очень повезло делить это особое чувство с @blackswanei.





Елена Ильиных и Сергей Полунин

Мария Кожевникова

Иногда хочется вернуться в точку начала, и один из наших сыновей обещает, что придумает машину времени. Несмотря на невероятность, мы верим в тебя, Максим. P. S. Фото скрытой камерой, 10 лет назад.





Мария Кожевникова и Евгений Васильев

Марина Александрова

He & her = love (остальное шепну не вам). С Днем всех влюбленных!





Марина Александрова и Андрей Болтенко

Сергей Безруков

Дорогие мои, всех с праздником влюбленных! Знаю, многие в России предпочитают День семьи, любви и верности, но 8 июля мы отмечаем Анин день рождения. Поэтому для влюбленных у нас два праздника.





Анна Матисон и Сергей Безруков

Андрей Бедняков

С тобой каждый день как 14 февраля! Так же холодно и серо.





Андрей Бедняков и Анастасия Короткая

Дмитрий Маликов

С Днем всех влюбленных! А я в тебя влюблен очень давно и очень сильно! И, как поется в моей песне: "Навеки связана с тобой моя душа, моя душа!". С днем рождения, любимая Леночка!





Дмитрий и Елена Маликовы

Виктория Шелягова

А что делать, когда каждый день праздник любви! Так и живем.

Юлия Навальная

Деньвлюбленческий пост. Завтра начинается суд над Алексеем. Люди в Кремле настолько его боятся, что он станет первым человеком в России, которого судят прямо в тюрьме. Его хотят спрятать от всех людей, от сторонников, от журналистов. <...> Послушайте, вы, трусы и негодяи! Я требую, чтобы меня пустили на суд над моим мужем. Это мое совершенно законное право. Какие бы вы ни были бессовестные люди, не пустить меня на суд вы не можете. Суд открытый, я — жена Алексея, у нас двое детей, мы больше 20 лет вместе. <...> Это фото сделано во время длительного свидания, которое положено всего четыре раза в год. И это самые важные дни для человека в заключении, для любого заключенного.

Очередное — должно было состояться 16 февраля. Алексей за два месяца записывался в очередь и внесен в график. И они ведь специально так сделали. Хотел на свидание с родственниками? Постой вместо этого на карикатурном суде прямо в тюрьме. <...> Пусть каждая жена и мать в России представит себя на моем месте.





Алексей и Юлия Навальные

Алексей Навальный

Йуляша. День влюбленных, и я хочу тебе сказать, что моя любовь уникальна и необычна. Я в угаре ретроромантики. Вот где сейчас влюбленные видят друг друга, если они не рядом? В телефоне, конечно. И в компьютере немножко. Там все видео и фото. На экранах. А у меня все по олдскулу. Чисто как во времена Древнего Рима, когда жив еще был старик Валентин, впоследствии ставший святым. Тумбочка. В ней полочка. На полочке — твоя фотография. Я ее постоянно достаю, смотрю на нее и говорю: "Привет!". В День влюбленных шлю тебе сердца и воздушные поцелуи. А поздравляю себя, ведь я очень-очень-очень в тебя влюбленный.





Алексей и Юлия Навальные

Алексей Ягудин

Я не Валентин и уж точно далеко не святой, но знаю одно: тебя я безумно люблю.





Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин

Хью Джекман

С Днем святого Валентина!





Хью Джекман

Влад Топалов

Любовь!





Влад Топалов и Регина Тодоренко





Влад Топалов и Регина Тодоренко с сыном

Настя Каменских

Спасибо, вселенная, за мою любовь.





Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских

Баста

Ты рядом со мной, и это чистый кайф.





Елена Вакуленко-ПинскаяНадя Бесчетникова