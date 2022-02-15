Бесплатная пробная версия Cyberpunk 2077 уже доступна на Xbox





Вместе с обновлением Cyberpunk 2077 до консолей нового поколения (Xbox Series X | S и Playstation 5) и выпуском патча 1.5, студия CD Project Red объявила о выпуске пробной версии проекта. Игру имеют возможность опробовать бесплатно игроки на всех консолях — Xbox Series X | S, Xbox One, Playstation 5 и Playstation 4.

Загрузить на приставки Xbox пробную версию Cyberpunk 2077 можно прямо со страницы самой игры. В пробной версии игрокам доступен весь контент, который есть в игре, но играть в нее можно не более 5 часов. Прогресс можно перенести из пробной версии в полную.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 — приключенческая ролевая игра, действие которой происходит в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего.

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Напомним, что релиз игры Cyberpunk 2077 состоялся еще в 2020 году, и с того момента разработчики активно улучшали проект. Патч 1.5, который вышел сегодня, является самым масштабным за все время, и он не только обновляет игру до новых консолей, но и предлагает множество заметных изменений в геймплее.