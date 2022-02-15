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Что можно и что нельзя делать на Сретение Господне в 2022 году

Что можно и что нельзя делать на Сретение Господне в 2022 году

Сретение Господне — один из важнейших христианских праздников, который отмечается каждый год 15 февраля. Церковнослужители рассказали, что можно и что нельзя делать в этот светлый день.


Чтобы понять, почему именно в этот день есть определенные предписания и запреты, важно узнать тайный смысл этого двунадесятого праздника. Согласно писанию, Иосиф и Мария принесли младенца Христа на сороковой день после рождения в храм Божий для проведения обряда посвящения младенца в веру. То был день встречи двух эпох — Ветхого и Нового завета, а также день встречи Мессии с человечеством. Именно поэтому праздник назвали «встречей» — Сретением.

Что можно делать 15 февраля

Сегодня, согласно обычаям, можно следить за погодой, чтобы предсказать то, какой она будет весной и летом:


если выпадет снег, значит лето будет крайне богатым на урожай;
если будет сильный ветер, значит зима уйдет не скоро;
теплая и ясная погода на Сретение означает, что весна будет ранней.

В этот день нужно молиться Господу, посещать храм. Очень важно принять причастие и исповедаться в грехах. Если такой возможности нет, можно почитать дома молитвы на прощение грехов.


Это отличное время для встреч с близкими людьми. Постарайтесь навестить детей, родителей, дальних родственников. Дарите друг другу в этот день подарки, общайтесь, поддерживайте различными способами.

Что нельзя делать в праздник Сретения

Наблюдения показывают, что не стоит отправляться в дальние путешествия. Самое главное в дальней дороге — не торопиться, не рисковать. Перед поездкой прочитайте молитвы о путешествующих. 

Нельзя в этот день убираться в доме. Обычно к Сретению готовятся заранее, наводя порядок во всех комнатах. Уборка в этот день категорически запрещена, как и любая другая работа по дому — стирка, глажка, ремонт. Также в этот день нельзя работать на участке. Если вы хотели, скажем, убрать снег, то лучше сделать это завтра.

Нельзя ругаться с близкими и второй половинкой. Если у вас будут какие-то разногласия или проблемы, лучше решать их мирно и спокойно. В такие большие праздники ссоры не приносят ничего хорошего.

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По материалам: dailyhoro.ru

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