Cyberpunk 2077 для Xbox Series X | S выйдет сегодня и получит 5-часовое демо





Игроки с приставками Xbox Series X | S уже видят, что в библиотеке игр проект отображается с пометкой об оптимизации до консолей нового поколения. Но официально CD Projekt Red пока не объявила о том, когда выйдет обновленная версия игры. Но все больше доказательств, что произойдет это уже сегодня.

Официальный Twitter-аккаунт Xbox в Нидерландах опубликовал сообщение, в котором показано, что релиз Cyberpunk 2077 на Xbox Series X | S состоится 15 февраля. Более того, там же указано, что игра получит бесплатную 5-часовую демо-версию. Пост провисел несколько минут, после чего его удалили, но скриншот остался в сети.

Обратим внимание, что утром появлялись слухи о возможном добавлении Cyberpunk 2077 в Game Pass. Пока ни в каких официальных источниках эта информация не засветилась. Тем не менее, как отмечает известный игровой журналист Том Уоррен, Cyberpunk 2077 теперь отображается с «облачными играми, включенными с Game Pass Ultimate».

[media=https://twitter.com/tomwarren/status/1493570101177724938?ref_src=twsrc%5Etfw]





Напомним, сегодня разработчики из CD Projekt Red проведут в 18:00 (по московскому времени) трансляцию, где ожидаются анонсы, связанные с игрой Cyberpunk 2077.