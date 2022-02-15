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Дмитрий Маликов показал редкий снимок с женой в честь двойного праздника

Дмитрий Маликов показал редкий снимок с женой в честь двойного праздника
Музыкант Дмитрий Маликов накануне отметил сразу два семейных праздника, с которыми и поздравил любимую жену. В День влюбленных народный артист Дмитрий Маликов сделал настоящий подарок своим поклонникам — поделился в социальных сетях редким кадром со своей женой Еленой Изаксон. На фото счастливая пара запечатлелась в отпуске, оба выглядят лучезарно. И, как и многие супруги, которые много лет прожили вместе, похожи на брата и сестру. «С днём всех влюблённых ! А я в тебя влюблён очень давно и очень сильно ! И как поётся в моей песне: «навеки связана с тобой, моя душа, моя душа !!!». С днём рождения, любимая Леночка !!!❤️», —сопроводил снимок поздравлением Дмитрий Маликов.
Дмитрий и Елена Маликовы Для семьи артиста 14 февраля — не только День Валентина, но и день рождения жены главы семейства. Елене Изаксон исполнилось 59 лет в то время, как Дмитрию Маликову — 52 года. Разница в возрасте никогда не мешала супругам, они живут вместе с 1992 года. «Леночку с Днем рождения! ❤️🌹🎉», поздравила Валерия жену Маликова.   «Красивая семья!🔥», «Счастье вам безмерного Дима и Елена ! Душа радуется, когда вижу вас ! Прекрасный пример + красивой и счастливой семьи ❤️», «Замечательная пара. Поздравляю Елену с днем рождения. Она прекрасна. Здоровья, счастья, благополучия, уюта в семье💐», пожелали поклонники звездной семье.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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