GRID Legends добавят 22 февраля в Game Pass Ultimate в рамках 10-часовой пробной версии





Подписчики сервиса Game Pass Ultimate, который в себя включает сервис EA Play, получат уже 22 февраля доступ к 10-часовой пробной версии игры GRID Legends. Об этом сообщили разработчики в Twitter, отметив, что в этот же день полная версия игры станет доступна подписчикам EA Play Pro (данная подписка доступна только на PC).

Напомним, что сам релиз GRID Legends назначен на 25 февраля. Игра выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Заявлено, что в GRID Legends игроков ждет интересная сюжетная кампания и множество других режимов игры. При этом, GRID Legends получит русскую локализацию (в формате текста).

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