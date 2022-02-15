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Хидеки Камия: «я совершенно серьезно» по поводу Scalebound для Xbox

Хидеки Камия: «я совершенно серьезно» по поводу Scalebound для Xbox


В последние дни вокруг возрождения некогда отмененной эксклюзивной для Xbox игры Scalebound ходит много слухов. Разработчики из Platinum Games прямо говорят, что они хотели бы вернуться к разработке Scalebound, даже не отрицая варианта, чтобы быть поглощенными со стороны Microsoft.

Разговаривая с порталом VGC Хидеки Камия в очередной раз подтвердил, что он готов продолжить работу над Scalebound. По его словам, он уже давно об этом говорит:

Я думаю, что это действительно странно, потому что, если честно, я давал много интервью с тех пор, как проект был завершен, и мне кажется, что я много раз говорил, что хотел бы иметь возможность вернуться к нему. […] Я говорил это в интервью раньше и не получал никакой реакции, но теперь, наконец, я получил большую реакцию, и я был рад это видеть. Но нет, это не шутка: я совершенно серьезно, да.

По его словам, ему как создателю игры Scalebound интересно завершить ее разработку:

Достигнув чего-то с этим, как создатель, я хотел бы довести его [проект] до конца. И я слышу, как фанаты говорят, что они действительно хотят играть в эту игру, и я хочу дать им это.

Хидеки Камия при этом не подтвердил, что Microsoft уже с ним связалась. Он сказал следующее на вопрос, ведутся ли уже переговоры:

Я не могу ничего подтвердить или опровергнуть, но мы могли бы вести переговоры с Microsoft. Но мы также могли бы поговорить с Nintendo, Sony, Capcom, Konami или кем-то еще.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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