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Иван Ургант рассказал о своем участии в КВН

Иван Ургант рассказал о своем участии в КВН
Актер Иван Ургант будет одним из ведущих юмористической передачи.    Артист высказался о замене Александра Маслякова в КВН. Телеведущий проведет одну из игр Высшей лиги – 2022 и отметил, что у него уже есть опыт ведения игры. Ургант добавил, что ни минуты не думал над предложением Маслякова.
Иван Ургант «Я вел КВН в Петербурге 20 лет назад, даже больше — в 2000 году. Я вел Северо-Западную лигу, полуфинал и финал. В жюри сидел Мартиросян, ты сидел в зале, на сцене — Батрутдинов. Меня заметили и пригласили в Москву спустя год попробовать свои силы в качестве ведущего канала MTV. И если я сейчас буду вести Высшую лигу, и если меня заметят, то я даже не представляю, куда меня пригласят. Поэтому я, Митя, извини, отказываться не собираюсь!» — пошутил Иван Ургант обращаясь к Дмитрию Хрусталеву в передаче «Вечерний Ургант». По словам шоумена, по игре также проведут Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев и Андрей Бурковский. Всего будет пять игр одной восьмой финала, значит, будет и пять ведущих. Однако имя последнего держится в секрете. Ходят слухи, что это будет Валдис Пельш или даже Юлий Гусман.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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