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Кабмин определит порядок продажи и утилизации конфискованной древесины

Кабмин определит порядок продажи и утилизации конфискованной древесины

01:27  Автор: Екатерина Кутузова



Контрафактную древесину и лесоматериалы предлагают передавать на продажу, переработку или уничтожение. Такие законопроекты правительства ( 20308-8 и 20317-8 ) планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию. 

По действующему законодательству вещественные доказательства по уголовному или административному делу необходимо хранить до решения самого дела. В связи с этим изъятую древесину, которая была получена незаконно, или лесоматериалы из неё фотографируют. К делу прикладывают только снимок, а древесину или лесоматериалы, которые в данном случае являются вещественным доказательством, хранят. При этом хранить их должен тот орган, который занимается данным правонарушением. 

Поправками в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовно-процессуальный кодекс предлагается позволить на основании решения суда передавать изъятую незаконно заготовленную древесину или полученную из неё продукцию для реализации, утилизации или уничтожения. По мнению авторов, это позволит сократить расходы на её хранение, сохранить её потребительские свойства и реализовать по прямому назначению.


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Порядок учёта, перевозки, хранения, реализации, утилизации или уничтожения изъятой незаконно заготовленной древесины будет установлен Правительством.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.



#лес #бизнес #КоАП


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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